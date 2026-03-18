كوربن: ترمب دخل حربا إقليمية مفتوحة قد تستمر لسنوات

حذر عضو مجلس العموم البريطاني وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربن، من تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، معتبرا أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو خطة واضحة، وقد جاءت في وقت كانت فيه المفاوضات النووية تمضي نحو تقدم ملحوظ.

وقال كوربن، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيّر مسار المفاوضات بشكل مفاجئ وقرر شن هجوم واسع، مما أدى إلى اندلاع حرب إقليمية مفتوحة قد تستمر سنوات، مشددا على أن الحل الوحيد يتمثل في وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة التفاوض، خصوصا بشأن الاتفاق النووي.

واعتبر النائب البريطاني أن إيران لم تكن على وشك تطوير سلاح نووي، وأشار إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم لم يصل إلى الحد الذي يسمح بذلك، وأن طهران أوقفت خطواتها في هذا الاتجاه، متسائلا عن الدوافع الحقيقية للحرب، ومرجحا أن يكون الهدف السيطرة على النفط الإيراني في المنطقة.

وفي سياق متصل، رأى كوربن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بنفوذ كبير على القرار الأمريكي، وقال إن نتنياهو سعى إلى جر واشنطن إلى هذه الحرب، وتوسيعها لتشمل إيران ولبنان، محذرا من أن الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة على الاغتيالات واستهداف البنى التحتية لن تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، بل قد تعزز تماسكه الداخلي.

وانتقد كوربن موقف الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر، مؤكدا أنها لا تملك تفويضا برلمانيا أو أساسا قانونيا للمشاركة في الحرب، خاصة مع استخدام القواعد البريطانية في عمليات القصف، معتبرا أن بريطانيا في حالة خضوع كامل للسياسة الأمريكية.

كما أشار إلى أنه تقدم بمقترح داخل البرلمان يلزم الحكومة بالحصول على موافقة مسبقة قبل أي انخراط عسكري، مؤكدا أن الحرب لا تحظى بأي دعم شعبي داخل بريطانيا.

ارتفاع أسعار النفط

وحذر الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني من أن أي مشاركة بريطانية في تأمين الملاحة بمضيق هرمز دون توافق مع إيران قد تعرض الجنود البريطانيين لخطر مباشر، في ظل تحذيرات إيرانية من أي استفزاز.

وأكد جيرمي كوربن أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مع تأثيرات اقتصادية واسعة، خاصة على دول الجنوب، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية المتصاعدة قد تدفع نحو تحركات دبلوماسية لوقف الحرب.

وشكك كوربن في امتلاك الحكومة البريطانية خطة حقيقية للتعامل مع الأزمة، لافتا إلى أن دعم أسعار الطاقة وحده قد يكلف نحو 20 مليار جنيه إسترليني، مما يضع الإستراتيجية المالية في مأزق.

واعتبر أن الحربين في إيران ولبنان مترابطتان، وأن إسرائيل تسعى لتوسيع عملياتها الإقليمية، محذرا في الوقت ذاته من تراجع الاهتمام الدولي بأزمات إنسانية كبرى مثل السودان وغزة بسبب تصاعد الحرب الحالية.

وختم النائب البريطاني بالتأكيد على أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الدمار والخسائر البشرية، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، قائلا "يمكن لهذا العالم أن يحقق أفضل من ذلك بكثير عبر الدبلوماسية بدلا من الحروب".