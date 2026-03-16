رحلات الضرورة.. كيف يعمل الممر الجوي الآمن في قطر؟

الدوحةـ بين صالات مطار حمد الدولي، حيث تتقاطع خطوات المسافرين مع مشاعر القلق والانتظار، يقف المقيم المصري أحمد حسن ممسكا بتذكرة سفره مستعدا للسفر للقاء عائلته.

ويقول حسن -في حديثه للجزيرة نت- إن الممر الجوي الآمن الذي أعلنت عنه السلطات القطرية أعاد الأمل لآلاف العالقين في ظل إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

ويضيف متأثرا: "هذا الممر الآمن يعني للآلاف من المغتربين الأمان والطمأنينة، فعندما تعلم أن الرحلة تمر بمسارات آمنة ومعتمدة دوليا فإنك تطمئن على نفسك"، مشيرا إلى أنه يتطلع لقضاء عيد الفطر بين أبنائه بعد فترة من القلق بسبب تعطل الرحلات.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لدولة قطر على ما وصفه بـ"الجسر الإنساني" الذي أتاح للمسافرين العالقين العودة إلى بلدانهم في ظروف استثنائية.

غير بعيد عنه، كان مسافر آخر يراقب لوحة الرحلات بترقب واضح. ويقول المقيم التونسي سامي بن يوسف، الذي ينتظر رحلته إلى تونس، إن الممر الجوي الآمن منح المسافرين شعورا بالاطمئنان في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على حركة الطيران.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت: "في ظل الأوضاع الحالية كنا نخشى أن تتوقف الرحلات بالكامل، لكن وجود ممر جوي آمن جعل السفر ممكنا، خاصة للحالات الإنسانية وللمسافرين الذين لديهم ظروف عائلية أو طبية".

شريان حيوي

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على حركة الطيران، اتخذت هيئة الطيران المدني في قطر إجراءات استثنائية للحفاظ على استمرار حركة الملاحة الجوية عبر تفعيل ما يُعرف بـ"الممر الجوي الآمن" من وإلى مطار حمد الدولي.

ويقتصر هذا الإجراء المؤقت على تشغيل أنواع محددة من الرحلات، في مقدمتها رحلات إجلاء الرعايا والمسافرين العالقين، إضافة إلى عمليات الشحن الجوي والرحلات ذات الأولوية الإنسانية.

وفي أوقات الأزمات وما يرافقها من إغلاق بعض المجالات الجوية، لا تتوقف حركة الطيران بالكامل، بل تُدار الملاحة وفق ترتيبات استثنائية تضمن سلامة الركاب والطائرات، عبر مسارات طوارئ محددة يتم اعتمادها بالتنسيق بين الجهات المختصة.

ومنذ السادس من مارس/آذار الجاري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي للملاحة الجوية، ليس كعملية تشغيل اعتيادية، بل من خلال مسارات طوارئ مخصصة تدار بدقة وبالتنسيق مع القوات المسلحة القطرية، لضمان استمرار الرحلات الضرورية في ظل ظرف إقليمي بالغ التعقيد.

40 رحلة يوميا

وفيما يتعلق بحجم التشغيل عبر الممر الجوي الآمن، قال ممثل للخطوط الجوية القطرية للجزيرة نت إن عدد الرحلات اليومية التي يتم تسييرها عبر هذا الممر يبلغ حاليا نحو 40 رحلة يوميا، موزعة بالتساوي بين الرحلات القادمة والمغادرة.

وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية قررت زيادة عدد الرحلات تدريجيا ليصل إلى نحو 65 وجهة ابتداء من 18 مارس/آذار الجاري، في إطار تعزيز جدول الرحلات الجوية وتوفير مزيد من المرونة للمسافرين المتأثرين بالاضطرابات الأخيرة.

وأضاف أن أي زيادة إضافية في عدد الرحلات أو الوجهات ستظل مرتبطة بتطور الأوضاع الأمنية وتقييمات السلامة الجوية، إضافة إلى الموافقات الصادرة من الجهات المعنية.

وردا على سؤال حول وجود شركات طيران أخرى تشغل رحلات عبر الممر الجوي الآمن، أوضح المصدر أن التركيز الحالي ينصب على تأمين المسافرين المتأثرة رحلاتهم على الخطوط الجوية القطرية، وضمان تشغيل الرحلات وفق أعلى معايير السلامة.

إدارة استثنائية للأزمة

من جانبه، أكد عيسى عبد الرحمن المعيبد مساعد مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني أن تشغيل الممر الجوي الآمن يتم بطاقة استيعابية محدودة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في قطر والقوات المسلحة.

وأوضح المعيبد أنه تم في البداية تشغيل 6 رحلات فقط، قبل أن يرتفع العدد إلى 12 رحلة، ثم إلى نحو 40 رحلة يوميا، موزعة بين 20 رحلة قادمة و20 مغادرة.

وشدد المعيبد على أن هذه الإجراءات لا تعني إعادة فتح المجال الجوي بشكل كامل، بل تمثل إدارة استثنائية للأزمة، قائلا: "نحن نطبق أعلى معايير السلامة والأمن عبر التنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، ومع دول الجوار لضمان استيعاب الرحلات".

وتمر هذه الرحلات عبر مسارات محددة وفق ترتيبات تشغيلية دقيقة تشمل تحديد المسارات الجوية والارتفاعات والتوقيتات الخاصة بالعبور، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية في ظل الظروف الراهنة.

جاهزية مستمرة

وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنها تواصل العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في قطر، لضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر وتطلع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات أولا بأول.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أكدت في بيان صحفي أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعد استئنافا كاملا للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول.

وتشمل الرحلات الاستثنائية عددا من الوجهات حول العالم، من بينها إسطنبول ومومباي ودلهي وباريس والقاهرة وبانكوك وجاكرتا ولندن والجزائر وداكا وتونس ونيروبي والرياض وجدة وإسلام آباد ومانيلا ونيويورك وأمستردام وكوالالمبور ومسقط وملبورن والدار البيضاء.