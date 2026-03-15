مظاهرة في أمستردام تطالب بوقف التدخلات في الشرق الأوسط

شهدت شوارع أمستردام تظاهرة حاشدة رفع خلالها مشاركون شعارات تندد بالحرب على إيران وبالتدخل الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة، مطالبين بوقف الحرب في الشرق الأوسط ومحاسبة المسؤولين عن التصعيد العسكري.

وخلال جولة ميدانية، رصدت كاميرا الجزيرة أجواء الاحتجاجات التي شارك فيها ناشطون ومتضامنون من خلفيات مختلفة، حيث عبّر المتظاهرون عن رفضهم لتوسع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن المظاهرة جاءت للتنديد بالحرب على إيران، إضافة إلى الاحتجاج على التدخل الإسرائيلي الأمريكي، مشيرا إلى أن المشاركين طالبوا بوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المتظاهرين استحضروا أيضا ما يجري في قطاع غزة، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على العمليات العسكرية التي تنفذها في كل من غزة ولبنان وإيران.

وتأتي هذه التظاهرة في إطار حراك آخذ في التصاعد في عدد من الدول الأوروبية، يعكس تنامي المعارضة الشعبية لأي تدخلات عسكرية في الشرق الأوسط. ولا يقتصر هذا الرفض على الشارع فقط، بل يمتد إلى بعض القوى السياسية.

وفي هذا السياق، أعلن عدد من أحزاب المعارضة في هولندا رفضها لأي تدخل عسكري محتمل من جانب بلادها في الصراع، وذلك بعد أن ناقشت الحكومة الهولندية خلال الأيام الماضية طلبات مشابهة تلقتها أيضا حكومات أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإيطاليا.

ورفع المتظاهرون في مسيرتهم التي انطلقت من وسط أمستردام لافتات تطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما دعوا إلى إنهاء كل أشكال التدخل العسكري في الشرق الأوسط، محذرين من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الحروب وعدم الاستقرار.

وتعكس هذه الاحتجاجات، بحسب مراقبين، تناميا في الحراك الشعبي الأوروبي الرافض للحروب والتدخلات العسكرية في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع دائرة الصراع وتأثيراته السياسية والإنسانية على المنطقة والعالم.