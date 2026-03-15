بعد وعوده بنجدتهم.. إيرانيون مناهضون للنظام ينقلبون على ترمب

بدأ المزاج العام في صفوف المعارضة الإيرانية في الداخل يتغير ويتحول إلى خيبة أمل إزاء الإدارة الأمريكية، بسبب آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي استهدفت البنية التحتية والمعالم الثقافية وأسفرت عن سقوط مئات القتلى.

وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان أن الكثير من ضحايا موجة الاعتقالات والقتل للمتظاهرين في إيران صدقوا وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة "ستأتي لنجدتهم". لكن بعد مرور أسبوعين على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، بدأ مزاج الشارع الإيراني يتغير إزاء واشنطن.

وفي التقرير -الذي يحمل عنوان "كلكم أسوأ من بعضكم البعض.. إيرانيون مناهضون للنظام ينقلبون على ترمب"- استقت الصحفية ديبا بارنت آراء عدة معارضين، بينهم طالب فضل عدم الكشف عن هويته وقال إنه كان يعلق آمالاً أكبر على أميركا وإسرائيل.

كانت نقطة التحول بالنسبة لهذا الطالب المناهض للنظام هي استهداف إسرائيل لمستودعات الوقود في طهران الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في تغطية سماء العاصمة بسحب من الدخان الأسود الكثيف.

وأعرب المتحدث عن قلقه المستمر من أن تتحول إيران إلى "عراق آخر"، في إشارة إلى البلد الجار الذي غزته الولايات المتحدة عام 2003 بعدة ذرائع، من بينها وعود لمواطنيه بالحرية قبل أن تدخل البلاد في دوامة حرب أهلية.

وقال الطالب الغاضب "إنهم يكذبون أيضاً! تماماً كما دأب النظام على الكذب علينا"، وأضاف مخاطبا جميع الأطراف "أنتم كلكم أسوأ من بعضكم البعض".

مصير مجهول

كما عبر متحدثون آخرون لصحيفة "الغارديان" عن تحول في مواقفهم تجاه الحرب، لاسيما بعد الهجوم على مستودعات النفط، وكذلك بعد مشاهدتهم صوراً لمواقع التراث الإيراني وقد لحقها الدمار.

وقال طالب آخر إنه كان يظن أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ستستهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج"، وتساءل: "لماذا يستهدفون بنيتنا التحتية؟".

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران بدأ بعد مرور أسابيع على موجة احتجاجات انطلقت على شكل إضرابات محدودة النطاق في طهران، احتجاجاً على الانهيار الحاد في قيمة العملة، قبل أن تتحول إلى مسيرات حاشدة قوبلت بحملات قمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقال محتج آخر إن شريحة واسعة من الأشخاص غيّروا نظرتهم تجاه التدخل العسكري في بلادهم، بعد أن شهدوا بأم أعينهم عمليات قتل المدنيين جراء تعرض عدة أحياء وسط طهران لهجمات متتالية، وختم حديثه بقوله إن الإيرانيين باتوا أمام مصير مجهول بعد أن تم التخلي عنهم بشكل كامل.