بعد وعوده بنجدتهم.. إيرانيون مناهضون للنظام ينقلبون على ترمب

Fire burns and smoke rises from Aqdasieh Oil Depot after being reportedly hit by strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran in this screengrab taken from a social media video released on March 8, 2026. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters confirmed the location as Tehran by the road layout, utility poles and trees which match file and satellite imagery. The date of the video could not be verified, but no older version was found posted online before March 8. Israeli military also wrote on Telegram that it had struck a number of fuel storage facilities in Tehran on March 8. Iran’s state agencies reported attacks on a number of oil depots on March 7. NASA FIRMS detected thermal activity on coordinate 35.790649529257415, 51.539333520742645 at 1:50 a.m. on March 8 (10:20 p.m. UTC March 7). The coordinates were tagged as Petrol Storage Aqdasieh on the online map.
استهداف إسرائيل وأمريكا للبنية التحتية في إيران يطيح بآمال المعارضة الإيرانية بشأن أهداف الحرب على بلادهم (رويترز)
Published On 15/3/2026

بدأ المزاج العام في صفوف المعارضة الإيرانية في الداخل يتغير ويتحول إلى خيبة أمل إزاء الإدارة الأمريكية، بسبب آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي استهدفت البنية التحتية والمعالم الثقافية وأسفرت عن سقوط مئات القتلى.

وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان أن الكثير من ضحايا موجة الاعتقالات والقتل للمتظاهرين في إيران صدقوا وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة "ستأتي لنجدتهم". لكن بعد مرور أسبوعين على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، بدأ مزاج الشارع الإيراني يتغير إزاء واشنطن.

وفي التقرير -الذي يحمل عنوان "كلكم أسوأ من بعضكم البعض.. إيرانيون مناهضون للنظام ينقلبون على ترمب"- استقت الصحفية ديبا بارنت آراء عدة معارضين، بينهم طالب فضل عدم الكشف عن هويته وقال إنه كان يعلق آمالاً أكبر على أميركا وإسرائيل.

كانت نقطة التحول بالنسبة لهذا الطالب المناهض للنظام هي استهداف إسرائيل لمستودعات الوقود في طهران الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في تغطية سماء العاصمة بسحب من الدخان الأسود الكثيف.

وأعرب المتحدث عن قلقه المستمر من أن تتحول إيران إلى "عراق آخر"، في إشارة إلى البلد الجار الذي غزته الولايات المتحدة عام 2003 بعدة ذرائع، من بينها وعود لمواطنيه بالحرية قبل أن تدخل البلاد في دوامة حرب أهلية.

وقال الطالب الغاضب "إنهم يكذبون أيضاً! تماماً كما دأب النظام على الكذب علينا"، وأضاف مخاطبا جميع الأطراف "أنتم كلكم أسوأ من بعضكم البعض".

مصير مجهول

كما عبر متحدثون آخرون لصحيفة "الغارديان" عن تحول في مواقفهم تجاه الحرب، لاسيما بعد الهجوم على مستودعات النفط، وكذلك بعد مشاهدتهم صوراً لمواقع التراث الإيراني وقد لحقها الدمار.

وقال طالب آخر إنه كان يظن أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ستستهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج"، وتساءل: "لماذا يستهدفون بنيتنا التحتية؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران بدأ بعد مرور أسابيع على موجة احتجاجات انطلقت على شكل إضرابات محدودة النطاق في طهران، احتجاجاً على الانهيار الحاد في قيمة العملة، قبل أن تتحول إلى مسيرات حاشدة قوبلت بحملات قمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقال محتج آخر إن شريحة واسعة من الأشخاص غيّروا نظرتهم تجاه التدخل العسكري في بلادهم، بعد أن شهدوا بأم أعينهم عمليات قتل المدنيين جراء تعرض عدة أحياء وسط طهران لهجمات متتالية، وختم حديثه بقوله إن الإيرانيين باتوا أمام مصير مجهول بعد أن تم التخلي عنهم بشكل كامل.

المصدر: غارديان

