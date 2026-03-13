عضو بالكونغرس يدعو لترحيل المسلمين ويثير غضبا واسعا

أثار النائب الجمهوري الأمريكي أندي أوغلز من ولاية تينيسي، التي يوجَد بها أحد أكبر التجمعات السكانية المسلمة في جنوب الولايات المتحدة، غضبا واسعا عندما قال هذا الأسبوع إن المسلمين "لا مكان لهم في المجتمع الأمريكي".

انتشر تعليق أوغلز على منصات التواصل الاجتماعي، وكان صادما خصوصا لعشرات الآلاف من الناخبين المسلمين في دائرته الانتخابية بوسط ولاية تينيسي، وردَّ عليه المسلمون هناك بمزيج من الغضب والقلق، وقالوا إن مثل تلك التصريحات تؤجج المضايقات والعنف تجاه المسلمين.

ونقلت مجلة تايم عن سابينا محيي الدين، وهي مسلمة أمريكية المولد تعيش في تلك الدائرة الانتخابية وترأس المجلس الاستشاري الإسلامي الأمريكي في تينيسي، إن أوغلز يحاول اكتساب أهمية من خلال مهاجمة المسلمين خلال الحملة الانتخابية، وقدَّرت أن نحو 30 ألف مسلم يعيشون في تلك الدائرة الانتخابية.

ويقول قادة مسلمون في وسط ولاية تينيسي إن مجتمعهم لطالما واجه دوامات من الشك وردود الفعل السلبية. وتمتد الدائرة الانتخابية التي يمثلها أوغلز جنوب ناشفيل، وتشمل مقاطعات ريفية ومحافظة صوَّتت بكثافة للرئيس دونالد ترمب. وتُعَد ناشفيل موطنا لأكبر جالية كردية بأمريكا.

هجمات متصاعدة

وواصل أوغلز في الأيام الأخيرة تصعيد هجماته على الإسلام والمسلمين الأمريكيين. فبعد التغريدة الأولى، نشر عشرات التدوينات زعم فيها أن "أمريكا نتاج للثقافة المسيحية الإنجليزية" وأن "التعددية الثقافية غائبة تماما عن الدستور".

ودعا أوغلز إلى ترحيل المسلمين ومنهم الأمريكيون المجنسون، ووصفهم بأنهم "برابرة وغير قادرين على الاندماج"، واقترح تشريعا من شأنه أن يحظر فعليا هجرة المسلمين إلى أمريكا.

وتأتي تلك الاستفزازات في حين يستعد أوغلز لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يوم 6 أغسطس/آب المقبل، ويتنافس أربعة ديمقراطيين أيضا على المقعد. ويقول بعض السكان إن كلمات أوغلز تجعلهم يتساءلون إن كان يمثلهم حقا.

معاداة الإسلام والمسلمين

وأشارت مجلة تايم إلى أن تعليقات أوغلز جزء من تصاعد أوسع في الخطاب المعادي للمسلمين بين الجمهوريين، إذ يُحوّل الحزب اهتمامه بشكل متزايد من قضية الهجرة إلى التحذيرات بشأن الإسلام والمجتمعات المسلمة في البلاد.

إعلان

ونشر عشرات الجمهوريين في الكونغرس منشورات عن المسلمين أو الإسلام هذا العام، يُصوّر معظمها الدين بصورة سلبية.

كما شكَّل مشرّعون جمهوريون هذا العام "تكتل أمريكا الخالية من الشريعة" الذي يضم الآن 45 عضوا من أكثر من 20 ولاية. ويهدف التكتل إلى "منع انتشار الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة". وعلَّقت تايم على ذلك بالقول إن "ذلك المطلب لطالما ردده الناشطون المحافظون، رغم قلة الأدلة على وجود مثل هذا التهديد".

وندَّد مدافعون عن الحقوق المدنية بهذه الجهود، واصفين إياها بأنها تحريض عنصري مبطَّن يؤجج موجة أوسع من العداء للمسلمين. وسجَّل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) 8683 شكوى على مستوى البلاد عام 2025، وهو أعلى رقم سنوي منذ أن بدأ المجلس بتوثيق الحوادث قبل نحو ثلاثة عقود.