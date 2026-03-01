محلل إيراني: الضربات العسكرية لا تستطيع إسقاط النظام

قال أستاذ دراسات إيران والشرق الأوسط في الجامعة الوطنية الأسترالية الدكتور علم صالح إن الصمود الإيراني في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية يُعدّ نصرا بحد ذاته، موضحا أن الضربات العسكرية وحدها لا تستطيع إسقاط الحكومات أو تغيير النظام، مستشهدا بالتجربة التاريخية لأفغانستان وطالبان.

وشدد علم صالح -في مقابلة مع الجزيرة- على أن الهجوم الخارجي يعمل على توحيد الداخل الإيراني، مضيفا أن أي احتجاجات داخل إيران -حتى ولو كانت مشروعة- تُستغل سياسيا لتبرير التدخل الخارجي، حيث يزعم دعم إسرائيل والولايات المتحدة للمعارضة ووجود عناصر مسلحة ومندسة تسعى لإضعاف النظام.

وأكد صالح أن هذا التدخل ينتهك القوانين الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء عبر الهجوم العسكري أو بدعم المحتجين، محذرا من أن أي محاولة لتغيير النظام من الخارج ستقابَل بوحدة شعبية داخلية، كما حدث خلال حرب الاثني عشر يوما الأخيرة، حيث توحد الإيرانيون في مواجهة العدوان.

واضاف أن تصريحات نتنياهو وترمب تكشف أن الهدف الرئيسي للحملة الحالية ليس الملف النووي، بل محاولة تغيير النظام، وهو ما يصْعب تحقيقه من خلال الضربات الجوية أو العمليات العسكرية الخارجية فقط، لافتا إلى أن إيران مستعدة لمواجهة الحرب بصمود وإرادة وطنية قوية، مما يجعل أي تدخل خارجي محفوفا بالفشل.