وزيرة اقتصاد غرينلاند: نرحب بالتعاون مع واشنطن ولا نريد أن نكون أمريكيين

أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد المعدنية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، أن بلادها منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، لكنها ترفض بشكل قاطع أي مساس بسيادتها أو تحويلها إلى جزء من دولة أخرى، مشددة على أن الجزيرة لا تريد أن تكون أمريكية.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر من العاصمة نوك، قالت ناثانيلسن إن هناك نقاشات جارية حاليا بين غرينلاند والدانمارك والولايات المتحدة، قد تسفر عن تحديث محتمل لاتفاقية الدفاع، دون أن تتضح تفاصيله حتى الآن.

ولفتت إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعد بزيادة وجوده في أقصى الشمال، بما يشمل مناطق في كندا وألاسكا، في إطار تعزيز المراقبة والأمن في القطب الشمالي.

وأضافت الوزيرة أن غرينلاند ترحب بالاستثمارات الأمريكية، لا سيما في قطاع المعادن، مؤكدة أن اقتصاد الجزيرة مفتوح للاستثمار الدولي، وأن هناك بالفعل مذكرة تفاهم موقعة مع واشنطن منذ عام 2019.

لكنها استبعدت في الوقت ذاته تكرار نموذج "صفقات المعادن" كما حدث في دول أخرى، موضحة أن أي تعاون يجب أن يبنى على الأطر القائمة وبما يحترم القوانين والسيادة الغرينلاندية.

وتابعت "لا مشكلة لدينا في التعاون مع الولايات المتحدة، لكن لا يمكن شراء الشعوب في عام 2026. لدينا ثقافتنا وهويتنا، ونريد أن نقرر مستقبلنا بأنفسنا".

لا تنازل عن السيادة

وفيما يتعلق بما أثير عن إمكانية تأجير أجزاء من أراضي غرينلاند لفترات طويلة، أكدت نايا ناثانيلسن أن هذا الخيار غير مطروح سواء للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن السيادة تمثل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه، وأن شعب غرينلاند هو صاحب الحق الأصيل في أرضه وموارده.

وعلى صعيد المخاوف الأمنية، نفت الوزيرة وجود أي تهديد من الصين أو روسيا، قائلة إن غرينلاند لا تشعر بالقلق من هاتين القوتين، رغم معارضتها الواضحة للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي دفعتها إلى وقف تصدير الأسماك إلى روسيا. أما الصين، فأكدت أن العلاقات معها تقتصر على التبادل التجاري، ولا تشكل أي تهديد أمني.

إعلان

وأكدت ناثانيلسن أن الأزمة الحالية يمكن حلها عبر الدبلوماسية والحوار، وليس عبر التهديد أو فرض الأمر الواقع، مشيرة إلى أن الخطاب التصعيدي، لا سيما الحديث عن ملكية غرينلاند، يثير القلق لدى السكان، حتى وإن تراجعت في الأسابيع الأخيرة مخاوف الاجتياح العسكري المباشر.

وأضافت أن غرينلاند حظيت بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إضافة إلى كندا ودول أخرى، سواء على مستوى التصريحات السياسية أو الالتزامات الاستثمارية، معتبرة ذلك عاملا مطمئنا في مواجهة الضغوط الراهنة.

نحو دور أكبر للناتو

وحول الوجود العسكري، رجحت الوزيرة زيادة دور الناتو خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ذلك لا يعد أمرا سلبيا بالضرورة، خاصة إذا شمل استخدامات مزدوجة للمنشآت، مثل البحث العلمي وعمليات الإنقاذ والمراقبة، موضحة في الوقت نفسه أن غرينلاند لا تستضيف قوات أطلسية دائمة، بل تدريبات مؤقتة فقط.

وفي ختام حديثها، وجهت الوزيرة ناثانيلسن رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية، قائلة إن غرينلاند لا تريد سوى الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وترفض لغة التهديد أو الضم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن شعب غرينلاند، رغم صغر عدده، يمتلك حق تقرير مصيره، ويسعى إلى شراكات متوازنة مع العالم، دون التفريط بهويته أو سيادته.