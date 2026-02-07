صحيفة غازيتا الروسية: هل تشكل مناورات أمريكا في بولندا تهديدا لنا؟

سلط المحلل العسكري والعقيد المتقاعد ميخائيل خودارينوك الضوء على مدى خطورة ظهور مركبات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي" بالقرب من الحدود الروسية مع بولندا، وذلك في تقرير نشرته صحيفة غازيتا الروسية.

وذكر خودارينوك أن كتيبة من الجيش الأمريكي أجرت تدريبا بالذخيرة الحية باستخدام مركبات برادلي القتالية في ميدان تدريب بيموفو-بيسكي في بولندا، على بعد على بُعد 60 كيلومترا من منطقة كالينينغراد الروسية، و90 كيلومترا من الحدود البيلاروسية، معتبرا هذه المناورات أعمالا عدائية صريحة.

وأكد أن القوات الروسية نجحت خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا في الاستيلاء على عدد كبير من مركبات المشاة القتالية "برادلي إم 2" ودرست خصائصها بشكل دقيق.

برادلي إم 2

وتشير بيانات معهد أبحاث المركبات المدرعة التابع لوزارة الدفاع الروسية إلى أن مركبة "برادلي إم 2" تتفوق على المركبة الروسية "بي إم بي-3" من حيث مقاومة القذائف والرصاص.

كما تتميز المركبة الأمريكية بحماية أفضل ضد الألغام، وذلك بفضل لوحين من الألومنيوم والفولاذ مثبتين أسفل الهيكل، مدمجين مع بساط مصنوع من البوليمر، كما يتمتع الجنود بمقاعد تمتص الصدمات.

ووفقا لبيانات المعهد الروسي، يستطيع هيكل مركبة "برادلي إم 2" الجانبي صدّ قذيفة "زوبر 6" عيار 30 مليمترا، ولا يمكن اختراقه إلا بقذيفة "زوبر 8" عيار 30 مليمترا.

يرى خودارينوك أن المناورات التي أُجريت بالذخيرة الحية في ميدان بيموفو‑بيسكي خطوة عدائية من الولايات المتحدة وبولندا اتجاه روسيا

أما الجزء الأمامي من المركبة، فيمكنه تحمل قذيفة "زوبر 8″، مما يجعل مستوى الحماية أعلى من مركبة "بي إم بي 3" الروسية.

ويضيف الكاتب أن الدرع الأمامي لمركبة "برادلي إم 2" مجهز بدروع تفاعلية متفجرة، مما يشكل حماية في مواجهة قذائف "إس بي جي-9″، لكنها قابلة للاختراق بقذائف "آر بي جي 7".

ويتابع قائلا إن مدفع بوشماستر عيار 25 مليمترا في مركبة برادلي، يتفوق من حيث الدقة على المدافع الروسية من طراز "شيبونوف 2 أي 42" و"2 أي 72″، مما يزيد من المدى الفعّال لهذه المركبات.

وحسب الكاتب، تتميز مركبة "برادلي إم 2" بعدم وجود أي عنصر هيكلي يفصل بين مقصورة القائد ومقصورة الجنود، مما يسمح للطاقم بالتنقل بحرية. كما أن صيانة واستبدال المكونات والوحدات الرئيسية في المركبة أسرع بكثير وأقل استهلاكا للجهد مقارنة بالمركبات المماثلة.

وتتمتع المركبة بميزة إضافية تتمثل في وجود مدرج قابل للطي في الجزء الخلفي، مما يسمح بإنزال الجنود أو نقلهم بسرعة أثناء عمليات الإجلاء.

ويرى خودارينوك أن المناورات التي أُجريت بالذخيرة الحية في ميدان بيموفو‑بيسكي خطوة عدائية من الولايات المتحدة وبولندا اتجاه روسيا، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه التدريبات لا تندرج ضمن إجراءات الانتشار العملياتي، ويصعب تصنيفها بأنها تهديد عسكري حقيقي.