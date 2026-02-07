البرهان من ولاية الجزيرة: لا سلام مع من قتل ونهب وشرّد السودانيين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لا سلام مع من قتل ونهب وشرّد السودانيين، وذلك في خطاب شعبي ألقاه في ولاية الجزيرة وسط حضور من الأهالي والمزارعين وقيادات الطرق الصوفية.

وفي ما يتعلق بالسلام مع قوات الدعم السريع، تساءل البرهان بنبرة رافضة عن جدوى أي تفاوض مع طرف مارس القتل والنهب والتشريد بحق المواطنين، ورفض بشكل قاطع فكرة العودة إلى طاولة المفاوضات مع من وصفهم بالعدو، معتبرا أن أي عودة ستعني تكرار المأساة ذاتها.

ووجّه نداء مفتوحا لمن وصفهم بالمغرر بهم من حاملي السلاح الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، داعيا إياهم إلى تسليم أسلحتهم والعودة إلى بلدهم، وأكد أن باب العفو عنهم لا زال مفتوحا، وأن البلد بلدهم وأن عليهم التخلي عمّن يقودهم نحو الدمار.

كما سلّط البرهان الضوء على ما وصفه بالدعم الشعبي الكامل للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الشعب السوداني بأكمله يقف خلف الجيش، وخصّ بالذكر قيادات الطرق الصوفية ومشايخها، معتبرا أنهم سند البلاد بدعواتهم ووقوفهم الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية.

وكان البرهان أكد الثلاثاء، أن القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه فتح الطريق إلى كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بجنوب البلاد، وفك الحصار عنها عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات على خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، مما أدى لاندلاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت الحرب منذ اندلاعها قبل نحو 3 سنوات، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 11 مليون شخص.