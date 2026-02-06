صحف عالمية: إعادة فتح معبر رفح لم يغير واقع سكان غزة

تناولت صحف عالمية سلسلة من القضايا الساخنة، بدءا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مرورا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية في مسقط، وانتهاء بتطورات الأوضاع في السودان وأوروبا وغرينلاند.

وسلطت مجلة إيكونوميست البريطانية الضوء على الواقع الإنساني في غزة بعد إعادة فتح معبر رفح، مشيرة إلى أن المكاسب محدودة والواقع قاتم، مع مقتل نحو 500 فلسطيني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما يواجه أكثر من مليون فلسطيني ظروف حياة صعبة في أنقاض وخيام ونقص في الكهرباء وانتشار الأمراض.

وأشارت المجلة إلى أن حركة المعبر تبقى مقيدة، في ظل اشتراط إسرائيل نزع سلاح حركة حماس قبل أي تقدم، مما يجعل أي خطة لإعادة الإعمار رهينة الواقع العسكري والسياسي.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى التنافس على مكاسب إعادة الإعمار في غزة، حيث تتسابق شركات أمنية ودول ومنظمات دولية ومليشيات على النفوذ والمصالح الاقتصادية والسياسية، في حين تضغط واشنطن على إسرائيل لتوسيع نطاق تشغيل المعبر لتسهيل إيصال المساعدات.

محادثات مسقط

وركزت مجلة فورين بوليسي الضوء على المحادثات الأمريكية الإيرانية في مسقط، موضحة أن الطرفين يدخلان المفاوضات محملين بإخفاقات سابقة وأهداف متعارضة، حيث قد تطالب واشنطن بتنازلات إيرانية تتجاوز الملف النووي، بينما تطالب طهران برفع واسع للعقوبات.

ورأى مقال في المجلة أن رفع العقوبات الكامل صعب، لكن يمكن اعتماد مسار بديل يشبه تجربة فنزويلا مع وضع العائدات النفطية تحت "وصاية مالية" مع تقديم دعم محدود.

ولفتت صحيفة جيروزالم بوست إلى أن إسرائيل باتت تركز على البرنامج الصاروخي الإيراني بعيد المدى، معتبرة أن أي تنازلات أمريكية في هذا الملف "خط أحمر"، في حين صُنفت القضية كأولوية في المفاوضات.

أزمات عربية ودولية

وفي السودان، تحوّل الصراع المحلي إلى تحدٍ أمني إقليمي متعدد الأبعاد، وفق موقع "ناشونال إنترست"، مع استخدام الطائرات المسيّرة وتحول البلاد إلى ساحة اختبار لتقنيات عسكرية جديدة، وتأثير مباشر على أمن البحر الأحمر وتوازنات الردع الإقليمية.

على الصعيد الأوروبي، كشفت مجلة "لكسبريس" الفرنسية عن إعادة طرح فكرة استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، مع دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين ترفض ألمانيا والممثلية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الخطوة، معتبرين موسكو غير جدية في التفاوض.

وفي شمال الكرة الأرضية، أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى مخاوف سكان غرينلاند من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستقبلية، وسط دعم دبلوماسي من كندا وحلفاء آخرين، معبرين عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعيدا عن الضغوط الخارجية.