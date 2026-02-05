ثروته مئات الملايين.. هؤلاء هم ورثة إبستين

كان الملياردير الأمريكي جيفري إبستين -المدان بارتكاب جرائم جنسية- يمنّي نفسه بأن تذهب معظم أمواله إلى إحدى صديقاته وبعض المقربين منه، لكن الظروف التي أحاطت بوفاته وأعداد ضحاياه وشبكة المتورطين في ممارساته تجعل تصفية تركته المالية أمرا معقدا.

فقبل يومين من انتحاره في سجن فيدرالي، عام 2019 وقّع جيفري إبستين وثيقة تنازل فيها عن نحو 100 مليون دولار -هي جزء من ثروته الطائلة- لصديقته في ذلك الوقت كارينا شوالياك (36 عاما) التي كان يفكر في الزواج بها.

وتعتبر تلك الوثيقة المكونة من 32 صفحة جزءا من حوالي ثلاثة ملايين صفحة من ملفات التحقيق المتعلقة بقضية إبستين، أصدرتها وزارة العدل الأمريكية قبل نحو أسبوع بموجب قانون أقره الكونغرس تحت ضغط عدة أطراف حقوقية ومدنية وسياسية.

وفي تقرير عن الموضوع، قالت نيويورك تايمز إنه ليس واضحا نصيب كل واحد من الأشخاص الأربعين الآخرين المشار إليهم في وثيقة إبستين كمستفيدين محتملين من تركته، التي تقلصت خلال السنوات السبع الماضية بعد دفع الضرائب والتعويضات للضحايا ورسوم المحاماة الباهظة.

أربعون شخصا

وتتضمن قائمة المستفيدين المحتملين من تركة إبستين دارين إنديك وهو المحامي الشخصي لإبستين، ومحاسبه الداخلي ريتشارد كان، بحيث يحصل الأول على 50 مليون دولار والثاني على 25 مليون دولار.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن اسم شولياك -وهي من بيلاروسيا- ورد بشكل متواتر في الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل، وكانت تعرف إبستين منذ عام 2012 حيث ساعدها في دفع تكاليف دراستها في كلية طب الأسنان، وكانت آخر شخص يتواصل معه قبل أن تعلن السلطات أنه انتحر في السجن.

ونقلت الصحيفة عن المحامي دانيال وينر أن لا أحد من المستفيدين المحتملين من ثروة إبستين سيتلقى أي أموال من التركة إلا بعد سداد جميع الديون والمطالبات المترتبة عليها بالكامل، بما في ذلك تعويضات النساء ضحايا اعتداءات إبستين.

وقُدّرت ثورة إبستين بنحو 600 مليون دولار في وقت وفاته، لكن وثيقة قضائية حديثة تقدر تركة الرجل بنحو 120 مليون دولار، وترجح نيويورك تايمز أن تكون أعلى من ذلك بالنظر إلى العائدات المحتملة لبعض الاستثمارات التي تعود لعام 2019.

مقربون وضحايا

وفي الوثيقة التي تركها إبستين تم حجب بعض الأسماء، بينما بقيت أسماء أغلب الأشخاص الآخرين مكشوفة، وبينها شقيقه مارك إبستين، وشريكته غيلين ماكسويل التي أُدينت في عام 2021 بتهم فدرالية تتعلق بالتآمر للاعتداء الجنسي على فتيات مراهقات.

وتنص الوثيقة على أن يحصل كل من مارك إبستين وغيلين ماكسويل على 10 ملايين دولار لكل منهما. كما كان إبستين ينوي أن يستفيد صديقه مارتن نواك -أستاذ الرياضيات في جامعة هارفارد– من مبلغ قدره 5 ملايين دولار.

ولم تتضمن وثيقة إبستين أية إشارة إلى أكثر من 200 فتاة وشابة يُعتقد أنه قد اعتدى عليهن. لكن محاميه أقدموا بعد وفاته على إنشاء صندوق للتعويضات دفع 121 مليون دولار للضحايا، فيما تم دفع 49 مليون دولار من التركة القانونية في إطار تسويات مع الضحايا.