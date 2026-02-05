سياسة|ترجمات|الهند

إندبندنت: الهند تلغي تأشيرتي بريطانيَّين بسبب "فلسطين حرة"

epa12407920 Indian left parties and pro-Palestinian supporters hold placards and shout slogans against Israel and the United States during a protest at Freedom Park in Bangalore, India, 26 September 2025. More than 65,400 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/JAGADEESH NV
الحكومة الهندية تناصر إسرائيل، لكن كثيرا من الهنود يدعمون القضية الفلسطينية (الأوروبية)
Published On 5/2/2026
|
آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

حفظ

أمرت السلطات الهندية زوجين بريطانيين بمغادرة البلاد بعد اتهامهما بوضع ملصقات مناصرة لفلسطين في أماكن بمدينة بوشكار السياحية بولاية راجستان غربي الهند.

ووفق تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية، اعتبرت السلطات الهندية أن ما فعله لويس غابرييل دي وأنوشي إيما كريستين "نشاط سياسي" يخالف شروط تأشيرة السياحة، إذ يُمنع الأجانب بموجبها من الانخراط في أي قضايا سياسية على الأراضي الهندية.

يوجد في البلدة حاليا نحو ألفي إسرائيلي، مما زاد من حساسية الأمر لدى الشرطة المحلية

وأشارت المراسلة أليشا ساركار في تقريرها إلى أن بلدة بوشكار تُعد وجهة مفضلة جدا للسياح الإسرائيليين، خاصة الجنود الذين يقصدون الهند للاستجمام بعد "إنهاء خدمتهم العسكرية".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويوجد في البلدة حاليا نحو ألفي إسرائيلي، مما زاد من حساسية الأمر لدى الشرطة المحلية، حسب ما نقلته إندبندنت عن وسائل إعلام محلية.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his Indian counterpart Narendra Modi raise their arms upon Netanyahu’s arrival at Air Force Station Palam in New Delhi, India, January 14, 2018. REUTERS/Adnan Abidi
بنيامين نتنياهو (يسار) ممسكا بيد نظيره الهندي ناريندرا مودي وهو أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل (رويترز)

وحسب السلطات، ورد بلاغ يوم 21 يناير/كانون الثاني يفيد بأن الزائرَين وضعا ملصقات في مواقع متعددة تقول "فلسطين حرة" وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن القوانين الهندية تمنع الأجانب من ممارسة أنشطة سياسية في أثناء الإقامة بتأشيرة سياحية، وإن المخالفين قد يواجهون الترحيل أو المنع من دخول البلاد مستقبلا.

وأوضح التقرير أن إدارة التحقيقات الجنائية أصدرت إخطارا رسميا بموجب قانون الهجرة والأجانب لعام 2025 يقضي بإلغاء تأشيرتي الزوجين وإلزامهما بالمغادرة.

ولفت التقرير إلى أن الواقعة جاءت في ظل تنامي العلاقات الهندية الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع إسرائيل، إذ إن الهند حاليا من أكبر مستوردي السلاح الإسرائيلي.

Binyamin Tungnung, who had migrated from Manipur, joined the Israeli army and was placed in the same unit as his friends from India. (Image: Shavei Israel) بنيامين تونجنونج هندي هاجر من مانيبور وانضم إلى الجيش الإسرائيلي وتم وضعه في نفس الوحدة مع أصدقائه من الهند
صورة لهنود انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي (منظمة شافي إسرائيل)

وأشار إلى أن الهند امتنعت عن توجيه أي انتقادات مباشرة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، بل -على العكس- سعت حكومة مودي "القومية الهندوسية" إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

إعلان

ويذكر أن العلاقات بين الهند وإسرائيل شهدت عبر تاريخها الطويل محطات من المد والجزر، وبعد وصول مودي إلى الحكم في مايو/أيار 2014، انتقلت الهند من معسكر الدول التي كانت مساندة للحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال إلى معسكر الدول التي تغمض عينيها عن سلوك إسرائيل.

المصدر: إندبندنت

إعلان