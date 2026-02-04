الاحتلال يسلم جثامين 54 شهيدا ورفات عشرات الضحايا إلى غزة

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 54 شهيدا، إضافة إلى 66 صندوقا تضم رفاتا وأشلاء، وذلك عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة مباشر.

وأوضحت المصادر أن الجثامين والصناديق نقلت إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث باشرت الطواقم الطبية التعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المختصة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الفرق الطبية تواصل عملها داخل مجمع الشفاء للتعامل مع الجثامين والرفات، بما يشمل التحقق من البيانات وتوثيقها، تمهيدا لتسليمها إلى ذوي الشهداء وفق الآليات المعمول بها.

ويأتي تسليم الجثامين في إطار ترتيبات جرت بواسطة الصليب الأحمر الدولي، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بضرورة الكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.