30 يوما في السلطة.. كيف يدير ممداني شؤون نيويورك؟

بدأ عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يفرض أسلوبه في إدارة شؤون المدينة من خلال ساعات العمل الطويلة وحرصه على دقة التعامل مع وسائل الإعلام، وذلك ضمن المؤشرات الأولى بشأن كيفية إدارة اشتراكي ديمقراطي عمره 34 عامًا شؤون أكبر مدينة في أمريكا.

وبعد مضي شهر على تولي مهامه، حاول موقع بوليتيكو تقصي أسلوب ممداني في التسيير من خلال مقابلات مع ما يقرب من 12 شخصا مطلعين على جدول أعماله، وخلصت إلى أن العمدة الشاب يعتمد مبدأ الشراكة في التدبير ويحترم الهيكل التنظيمي للمدينة واستقلالية وكالاتها.

ولاحظ الموقع أن ممداني يُولي عناية دقيقة بالعلاقات العامة إلى درجة أنه في أكثر من مناسبة دخل المكتب الصحفي في مبنى البلدية، وتولى بنفسه تحرير بعض البيانات الصحفية.

سلسلة من الإنجازات

وعدّد بوليتيكو سلسلة من الإنجازات التي حققها ممداني وتجنب بعض العثرات المبكرة التي غالبًا ما تواجه أي عمدة جديد لنيويورك، حيث أقام علاقة ودية مع الرئيس دونالد ترمب، الأمر الذي جنّب المدينة -حتى الآن- انتشار عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية في المدينة.

كما تمكن ممداني -إلى جانب الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول- من الإعلان عن خطوة مهمة نحو توفير رعاية شاملة للأطفال، وهو وعده الانتخابي الرئيسي، بينما لا يزال يواصل مساعيه لفرض مزيد من الضرائب على الأثرياء.

كما أنه عين شخصيات ذات خبرة في مناصب عليا ببلدية نيويورك، وعلى الصعيد الميداني أدار عمليات إزالة الثلوج في المدينة بكفاءة خلال العاصفة الشتوية العاتية التي ضربت المدينة إلى جانب مناطق أخرى من البلاد.

وتؤكد تلك الإنجازات -وفق بوليتيكو- أن ممداني يكتسب المزيد من الخبرة العملية بشأن آليات عمل حكومة المدينة، وأنه لم يواجه أي صراعات داخلية في البلدية من شأنها أن تنطوي على أحداث درامية كبيرة، وتُعيق عملية صنع القرار.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الأسابيع الأولى-حسب بوليتيكو- لبنة أساسية سيبني عليها ممداني محاولاته لتحقيق وعوده الانتخابية الطموحة.

تفاصيل العمل اليومي

وفي تفاصيل عمله اليوم، علم بوليتيكو أن دوامات ممداني تبدأ في أغلب الأحيان بين الساعة السابعة والثامنة صباحا، ويعقد اجتماعا مشتركا واحدا على الأقل يوميًا مع نائبيه الرئيسيين: دين فوليهان (75 عاما) ورئيسة مكتبه إيل بيسغارد-تشرش، كما يعقد اجتماعا أسبوعيًا منتظما.

فيما عدا تلك الاجتماعات، يقضي ممداني معظم أيامه في حضور الفعاليات المختلفة، قبل أن ينهي عمله حوالي الساعة التاسعة مساء.

وبعد ذلك، يطلع على بعض الملخصات ويجري خلال الليل مكالمات هاتفية فردية لتبادل الأفكار ووضع الإستراتيجيات.

واستمرارا لاستخدامه المكثف والناجع لوسائل التواصل الاجتماعي خلال حملته الانتخابية، يواصل ممداني تطبيق نفس المقاربة في إدارة شؤون نيويورك، حيث يعقد اجتماعًا للتواصل في مبنى البلدية ثلاث مرات في الأسبوع لمناقشة الخطط.

في المقابل، قال موقع بوليتيكو إن ممداني ارتكب بعض الأخطاء في القيادة بينها فصل 179 موظفًا كانوا يعملون في عهد العمدة السابق إريك آدامز ويلعبون دورا حيويا في إدارة شؤون المدينة، لكن المشكلة الناجمة عن فصلهم بدأت تتلاشى تدريجيا مع تعيين الإدارة الجديدة لموظفين جدد.