وعد بها ترمب قبل عام.. لماذا تعثرت "القبة الذهبية" الأمريكية؟

في مطلع عهدته الحالية وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ببناء مشروع "القبة الذهبية" في غضون ثلاث سنوات، لكن بعد مرور عام لا يزال ذلك المشروع الدفاعي الطموح يواجه صعوبات كثيرة في الإنجاز.

وعندما أعلن ترمب إنشاء تلك "القبة الذهبية"، قال إنها درع دفاع صاروخي مذهل وإن الجيش سينفذه بسرعة قياسية، لكن يبدو أن ذلك الحلم لم يقترب بعد من أن يصبح حقيقة، وفق ما جاء في تقرير لموقع بوليتيكو الأمريكي.

وقال الموقع إن وزارة الحرب (البنتاغون) لم تبدأ بعد بنشر شبكة أجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية، وذلك بسبب تعقيد مشروع "القبة الذهبية"، حيث إن البيت الأبيض لم يفرج بعد عن المليارات التي خصصها الكونغرس للمشروع.

مشروع معرض للخطر

وأوضح الموقع -نقلا عن مصدرين من داخل الصناعة العسكرية ومسؤولين دفاعيين سابقين- أن ذلك التأخر يعني أن إدارة الدفاع المعنية لم تتمكن من بدء العمل بجدية في المشروع. وقال مسؤول كبير سابق في البنتاغون لبوليتيكو إن "المشروع برمته معرض للخطر".

وحذرت المصادر -التي تواصل معها بوليتيكو- من أن رغبة ترمب في تنفيذ ذلك الإنجاز الضخم في ثلاث سنوات لم تتحقق بسبب عدم انتظام التواصل مع الفاعلين في المجال الدفاعي، ورجحت أن المشروع يواجه عقبات تكنولوجية ولوجستية قد تكون مستعصية على الحل.

في مقابل تلك الشكوك، أكدت وزارة الحرب -في بيان- أن مكتب "القبة الذهبية" يواصل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في أمر تنفيذي بشأن المشروع، وأن خطة التنفيذ تمضي قدما إلى الأمام بعد أن تم تحديد العناصر الأساسية للمشروع.

وأشار بوليتيكو إلى أنه رغم الشكوك التي تحيط بالمشروع، فإن شركات الدفاع تتطلع إلى الأموال الضخمة المرصودة لإنجازه، وتتسابق لإثبات كيف يمكن لأنظمتها أن تتناسب مع رؤية الرئيس ترمب لمشروع "القبة الذهبية".

وحسب الموقع، فإن البنتاغون منح بالفعل عقودًا صغيرة لبدء تطوير صواريخ اعتراضية فضائية، لكن الشركات تشعر عموما بالإحباط لأن الوزارة لم تستغل مبلغ 23 مليار دولار الذي خصصه الكونغرس بالفعل للمشروع.

مخاوف وإحباط

وعبّر فاعلون في القطاع عن خشيتهم من الاستثمار مقدما في المشروع، وسط مخاوف من أن الإدارة الأمريكية المقبلة قد تتراجع عن مشروع "القبة الذهبية" برمته.

من جهة أخرى، تسود حالة من الإحباط في الكونغرس بسبب بطء وتيرة عمل البنتاغون، إذ لم يتلقّ المشرعون أية خطة مفصلة حول كيفية تخطيط البنتاغون لإنفاق مبلغ 23 مليار دولار.

وانتقد أعضاء الكونغرس وزارة الحرب لعدم تقديمها معلومات كافية حول مشروع "القبة الذهبية"، وطلبوا من الوزارة تقديم خطة إنفاق شاملة للمشروع في غضون 60 يومًا من دخول قانون اعتمادات الدفاع السنوية حيز التنفيذ.

سرية وتهديدات

وعزا مسؤولو البنتاغون جزئيًا السرية المحيطة بالمشروع إلى ضرورة حماية خططهم السرية عن بعض الجهات المعادية التي بدأت بالفعل في اختراق قاعدة الصناعات الدفاعية، كما أن بعض المخاوف الأمنية أجبرت المسؤولين على "التزام الصمت".

وعقدت وزارة الحرب مؤتمرا واحدا في أغسطس/آب لمناقشة خططها، لكنها لا تخطط لعقد مؤتمر آخر بسبب "تهديدات أمنية"، وقال مسؤول مشروع "القبة الذهبية" إنه أصبح يعقد اجتماعات فردية مع الشركات المعنية في أماكن سرية للتواصل بشأن احتياجات المشروع.

على صعيد آخر، أشار بوليتيكو إلى أن المشروع يحتاج موافقة حلفاء رئيسيين -مثل كندا وغرينلاند- لاستخدام رادارات ومجال جوي بالقطب الشمالي لتتبع الصواريخ القادمة، لكن الحروب التجارية عرقلت تفاعلات أولئك الحلفاء، وهو ما يزيد من تعقيدات المشروع.