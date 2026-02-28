تحالف إسرائيل والهند.. عامل جديد يعقّد العلاقات بين باكستان وأفغانستان

على الرغم من التصعيد الكبير بين باكستان وأفغانستان الذي وصل إلى حد تبادل الضربات العسكرية وحدوث خسائر في المدنيين، اتفقت الأطراف من الجانبين على وجود خطر إقليمي محدق بهما يتمثل في التحالف الإسرائيلي-الهندي، كما أُعلن عنه مؤخرا بصورة واضحة.

هذا التحالف يثير قلقا إضافيا حول استغلال الأزمة الحالية ضد الدول الإسلامية، ويزيد من تعقيد التوتر على الحدود الباكستانية الأفغانية الممتدة لأكثر من 2600 كيلومتر.

وخلال برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، وصف رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني مشاهد حسين سيد الوضع بأنه تصعيد متواصل نتيجة ما وصفها بالعمليات الإرهابية القادمة من الأراضي الأفغانية، والتي استهدفت المدنيين والعسكريين في باكستان خلال الأشهر الستة الماضية، وفق تعبيره.

وقال السيناتور سيد إن بلاده قصفت أهدافا عسكرية فقط داخل أفغانستان لضمان حماية سيادتها وسلامة أراضيها، داعيا كابل إلى إعادة النظر في سياساتها لتجنب تفاقم الأزمة.

تهديد جديد

وأضاف البرلماني الباكستاني أن بلاده لا تسعى إلى حرب مفتوحة، مشيرا إلى محيطها الإقليمي المتقلب الذي يشمل الصين والهند وإيران وأفغانستان، وأن التحالف الإسرائيلي-الهندي يشكل تهديدا جديدا للأمن الإقليمي، باعتباره تحالفا توسعياً يحمل أجندة معادية للإسلام.

وأوضح مشاهد حسين سيد أن باكستان تطالب بوقف إطلاق النار وتأسيس آلية مراقبة مشتركة للحدود، مع الاستعانة بدول مسلمة وصديقة مثل قطر وتركيا والسعودية والصين وروسيا وماليزيا لتخفيف التوتر.

من جانبه، قال رئيس حركة التفاهم والإصلاح في أفغانستان فضل الهادي وزين إن الحكومة والشعب الأفغاني لم يسمحا باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان، مؤكدا أن الهجمات الباكستانية الأخيرة على مناطق مدنية -بما فيها مدارس ومساجد- أسهمت في تصعيد الأزمة.

وأكد وزين أن الحدود بين البلدين -وخاصة في خط ديورند– تسكنها نفس القبائل، وأن الحكومة الأفغانية لا تتحمل مسؤولية الأمن داخل باكستان، محذرا من أن لهجة الاستعلاء من جانب الحكومة الباكستانية ساهمت في زيادة التوتر.

ودعا رئيس حركة التفاهم والإصلاح الأفغانية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وطالب بالوساطة الدولية لخفض التصعيد، خصوصا مع التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران وتشكيل تحالفات إقليمية جديدة.