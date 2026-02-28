مراسلو الجزيرة نت
بالصور.. هدوء لافت في واشنطن والبيت الأبيض

شوارع قلب واشنطن هادئة صباح السبت
شوارع قلب واشنطن هادئة صباح السبت تزامنا مع بدء الحرب على إيران (الجزيرة)
محمد المنشاوي
Published On 28/2/2026

واشنطن- استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر اشتعال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي بدأت بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت 28 فبراير/شباط 2026، أثناء نوم أغلب الأمريكيين.

واستعد المواطنون الأمريكيون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) في هدوء خاصة مع تحسُّن الطقس بصورة كبيرة لتتراوح درجات الحرارة بين 14 و17 درجة مئوية بعد عواصف ثلجية شتوية ضربت العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.

تواجد عدد صغير من الصحفيين داخل مجمع البيت الأبيض صباح السبت
وجود عدد قليل من الصحفيين داخل مجمع البيت الأبيض صباح السبت (الجزيرة)

الشارع والبيت الأبيض

وتجولت الجزيرة نت في شوارع عدة بواشنطن قبل أن تدخل البيت الأبيض، حيث بدت الطرق في صورة عادية لصباح يوم عطلة السبت، ولم يظهر أي اكتراث على الأمريكيين ممن التقتهم الجزيرة نت داخل أحد المقاهي القريبة من البيت الأبيض.

ولم يختلف الأمر كثيرا داخل البيت الأبيض، ولم تلحظ الجزيرة نت إلا وجودا لعدد قليل من الصحفيين هناك، بينهم مراسل الجزيرة فادي منصور. وبدت الأمور أكثر من عادية ليوم سبت في المكان، لكنها لم تكن كذلك لدول بدأت عمليات عسكرية ضخمة ضد دولة أخرى قبل ساعات قليلة.

ومثَّل غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن البيت الأبيض مبررا لهذا الهدوء النسبي، لكنه لم يتصوَّر أن تبقى القاعة المخصصة للصحفيين هناك فارغة لساعات صباح السبت على الرغم من بدء الحرب قبل نحو 10 ساعات.

غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض وقد خلت من الصحفيين صباح السبت
غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض وقد خلت من الصحفيين صباح السبت (الجزيرة)

استعدادات الداخل

وبينما لا تزال واشنطن العاصمة في حالة هدوء بعد بدء الهجمات على إيران، قالت عمدة المدينة مورييل باوزر في بيان "رغم عدم وجود تهديدات محددة ضد المنطقة، فإننا عاصمة البلاد، ونحن في حالة وعي مرتفعة".

كما عززت شرطة المدينة وجودها لحماية المواقع الحساسة، وزاد انتشار قوات الشرطة حول المعابد اليهودية والمساجد الإسلامية ومقار البعثات الدبلوماسية.

وانتشار عادي لمركبات الشرطة قرب البيت الأبيض
انتشار عادي لسيارات الشرطة قرب البيت الأبيض (الجزيرة)

وقال بيان لشرطة المدينة "نحن ننسق بنشاط مع شركائنا المحليين والولائي والفدرالي لإنفاذ القانون و تبادل المعلومات ومراقبة المعلومات الاستخباراتية من أجل المساعدة في حماية المواطنين والزوّار في العاصمة".

 

المصدر: الجزيرة

