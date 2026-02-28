واشنطن- استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر اشتعال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي بدأت بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت 28 فبراير/شباط 2026، أثناء نوم أغلب الأمريكيين.

واستعد المواطنون الأمريكيون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) في هدوء خاصة مع تحسُّن الطقس بصورة كبيرة لتتراوح درجات الحرارة بين 14 و17 درجة مئوية بعد عواصف ثلجية شتوية ضربت العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.

الشارع والبيت الأبيض

وتجولت الجزيرة نت في شوارع عدة بواشنطن قبل أن تدخل البيت الأبيض، حيث بدت الطرق في صورة عادية لصباح يوم عطلة السبت، ولم يظهر أي اكتراث على الأمريكيين ممن التقتهم الجزيرة نت داخل أحد المقاهي القريبة من البيت الأبيض.

ولم يختلف الأمر كثيرا داخل البيت الأبيض، ولم تلحظ الجزيرة نت إلا وجودا لعدد قليل من الصحفيين هناك، بينهم مراسل الجزيرة فادي منصور. وبدت الأمور أكثر من عادية ليوم سبت في المكان، لكنها لم تكن كذلك لدول بدأت عمليات عسكرية ضخمة ضد دولة أخرى قبل ساعات قليلة.

ومثَّل غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن البيت الأبيض مبررا لهذا الهدوء النسبي، لكنه لم يتصوَّر أن تبقى القاعة المخصصة للصحفيين هناك فارغة لساعات صباح السبت على الرغم من بدء الحرب قبل نحو 10 ساعات.

استعدادات الداخل

وبينما لا تزال واشنطن العاصمة في حالة هدوء بعد بدء الهجمات على إيران، قالت عمدة المدينة مورييل باوزر في بيان "رغم عدم وجود تهديدات محددة ضد المنطقة، فإننا عاصمة البلاد، ونحن في حالة وعي مرتفعة".

كما عززت شرطة المدينة وجودها لحماية المواقع الحساسة، وزاد انتشار قوات الشرطة حول المعابد اليهودية والمساجد الإسلامية ومقار البعثات الدبلوماسية.

وقال بيان لشرطة المدينة "نحن ننسق بنشاط مع شركائنا المحليين والولائي والفدرالي لإنفاذ القانون و تبادل المعلومات ومراقبة المعلومات الاستخباراتية من أجل المساعدة في حماية المواطنين والزوّار في العاصمة".