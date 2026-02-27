هآرتس: مليار دولار تكلفة الحشد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران خلال 6 أسابيع

أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن حالة "التأهب القصوى" التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، ترقبا لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران، قد بدأت تفرض أعباء مالية باهظة.

وقالت إن فاتورة 6 أسابيع من الانتظار تجاوزت عتبة المليار دولار للجانب الأمريكي وحده، وسط استنزاف مماثل في الجانب الإسرائيلي.

استنزاف الميزانيات الأمريكية

وأوضح كاتب التقرير هاغاي أميت أن تشغيل حاملة طائرات واحدة يكلف نحو 10 ملايين دولار يوميا.

ونقل عن بيني يونغمان، رئيس مجموعة تي إس جي المتخصصة في أنظمة الدفاع، قوله: "إن الأمريكيين وصلوا بقوات كبيرة للدفاع عن أنفسهم والمساعدة في الدفاع عنا، وقد حشدوا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لهذا الهدف".

سيصعب هذا الإنفاق الضخم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التراجع دون تحقيق "إنجاز ملموس"

وتابع: "وتضم حاملة طائرات ضخمة مثل "يو إس إس جيرالد فورد" 5 آلاف فرد يتقاضون رواتبهم، وتشغيلها في ميدان العمليات يزيد التكاليف بسبب ساعات الطيران والتدريبات المكثفة".

وبحسب التقرير، سيصعّب هذا الإنفاق الضخم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التراجع دون تحقيق "إنجاز ملموس"، سواء عبر ضربة عسكرية أو اتفاق سياسي شامل، خاصة وأن البحارة الأمريكيين بدأوا بالتململ من ظروف عملهم الغامضة.

ضريبة "التأهب الشتوي"

على الجانب الإسرائيلي، لفتت هآرتس إلى أن المؤسسة الأمنية بدأت في المطالبة بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الاستنفار وصيانة الأنظمة.

ونقلت تعليق ران كوخاف -ضابط احتياط إسرائيلي برتبة عميد قاد منظومة الدفاع الجوي بين 2018 و2021- بأن الظروف الحالية تختلف كليا عن الحرب مع إيران في يونيو/حزيران العام الماضي.

ولفت كوخاف إلى أن إسرائيل لا تعلم متى قد تضرب طهران، وإذا ما كان حزب الله وجماعة أنصار الله الحوثيين سيشاركون، ومتى قد تتخذ واشنطن قرار ضرب إيران.

التحدي الحالي يكمن في الحفاظ على استمرارية تشغيل الرادارات وأنظمة المراقبة التي تعمل بكامل طاقتها منذ نحو ألف يوم

وقال إن التحدي الحالي يكمن في الحفاظ على استمرارية تشغيل الرادارات وأنظمة المراقبة التي تعمل بكامل طاقتها منذ نحو ألف يوم، في ظل كل هذه العوامل الغامضة، كما أشار إلى أن فصل الشتاء سيزيد من صعوبة عمليات المراقبة.

وحذر يونغمان بدوره من تزايد الكلفة اللوجستية مع الأيام القادمة، موضحا أنه "الأنظمة تعمل طوال الوقت وبالتالي فهي في حاجة إلى صيانة مستمرة، كما أن هناك حاجة لأخذ الخدمات اللوجستية في الحسبان، من الغذاء إلى قطع الغيار ووقود المولدات".

وعلى الرغم من جمود الوضع الحالي، يواصل آلاف الجنود الإسرائيليين في أطقم الطيران والاستخبارات والدفاع الجوي تقاضي رواتبهم عن أيام الخدمة الاحتياطية، مما يمثل تكلفة مالية كبيرة بحسب الصحيفة.

سيناريوهات "الانتحار"

وتناول التقرير سيناريوهات التصعيد، مستندا إلى رأي كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، يهوشوا كاليسكي، الذي أشار إلى أن "التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن الإيرانيين أعادوا إحياء برنامجهم الصاروخي وربما قاموا بتطويره بصواريخ أسرع وبحمولات أثقل منذ العام الماضي".

المفاجآت ممكنة، مثل أنواع الصواريخ التي قد يطلقها الإيرانيون علينا، وأعتقد أيضا أن الإيرانيين لديهم دفاع جوي ممتاز، فقد أعادوا بناءه خلال 8 أشهر فقط بواسطة ران كوخاف، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية

ويتقاطع هذا الرأي مع ما ذكره كوخاف، الذي قال إنه على الرغم من أن الحرب الماضية دمرت أكثر من نصف الصواريخ وقاذفات الصواريخ الإيرانية، إلا أن "المفاجآت ممكنة، مثل أنواع الصواريخ التي قد يطلقها الإيرانيون علينا".

وأضاف: "أعتقد أيضا أن الإيرانيين لديهم دفاع جوي ممتاز، فقد أعادوا بناءه خلال 8 أشهر فقط".

وحذر كاليسكي من أن تراكم الضغوطات قد يؤدي إلى نتائج كارثية، فالنظام الإيراني "انتحاري" برأي الباحث، وإذا ما اضطرت طهران فقد تستهدف حاملات الطائرات الأمريكية، مما قد يكسر الجمود الحالي، ويفتح الباب أمام حرب مكلفة.