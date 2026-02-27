كاتب إسرائيلي: صورة إسرائيل العالمية في أسوأ حالاتها منذ عام 1948

قال الناشط والكاتب الإسرائيلي هين مازيغ إن صورة إسرائيل العالمية في أسوأ حالاتها منذ قيامها عام 1948 وعبر عن خشيته من أن الحكومة الإسرائيلية والهيئات الرسمية لا تدرك مدى سوء الموضوع.

وفي تصريحات لصحيفة يسرائيل هيوم، عزا مازيغ تدهور صورة إسرائيل عالميا لعدة عوامل أهمها نشاط شخصيات ذات صدى دولي، مثل الناشطة الأمريكية اليمينية كانديس أوينز والصحافي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون الذي أجرى مؤخرا مقابلة مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وفي تلك المقابلة أثار هاكابي جدلا واسعا إذ قال إنه "سيكون أمرا مقبولا" أن تستولي إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، مستندا إلى تفسيرات توراتية متداولة داخل التيار القومي المسيحي في الولايات المتحدة.

تداعيات 7 أكتوبر

وحذر مازيغ، وهو مؤسس معهد تل أبيب لمكافحة معاداة السامية، من أن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد غذّت مشاعر معاداة السامية بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم، على حد قوله.

وظل مازيع لأكثر من عقد من الزمان، يسعى ضد نزع الشرعية عن إسرائيل سواء من خلال ناشطه على منصات التواصل الاجتماعي أو في مناظرات على القنوات التلفزيونية الدولية الرئيسية.

وسلط مازيغ، المقيم حاليا في لندن، الضوء على الأثر غير المسبوق لعملية طوفان الأقصى واندلاع حرب "سيوف الحديد" (الإبادة الجماعية على غزة) على يهود الشتات، وهو أثر لم يسبق له مثيل في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب توصيفه.

وأعرب مازيغ عن خشيته من أن تكون الجهات الرسمية الإسرائيلية غير واعية بمدى سوء الوضع، مشيرا على سبيل إلى أنه حتى حزب المحافظين في بريطانيا بدأ يشهد ظهور أصوات أكثر عدائية تجاه إسرائيل.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة بدعم أمريكي على قطاع غزة استمرت عامين، واستشهد خلالها أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 171 ألفا آخرين.

ورغم سريان اتفاق وقف النار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في غزة لم تشهد تحسنا ملحوظا، في ظل تنصل إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها الأمنية والإنسانية ضمن الاتفاق.