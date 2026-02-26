جدعون ليفي: لماذا تريد إسرائيل احتكار السلاح في المنطقة؟

تحت عنوان: "إسرائيل شنّت حرب إبادة في غزة.. والآن تريد من الجميع نزع سلاحهم إلا هي"، وجّه جدعون ليفي انتقادا لاذعا لإسرائيل، معتبرا أنها تخوض حرب إبادة في غزة، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى نزع سلاح جميع خصومها في المنطقة والإبقاء على تفوقها العسكري المطلق.

واستهل ليفي بالقول: "بينما تتجاهل إسرائيل سيادة الدول المجاورة لها، فإنها تواصل إثبات مدى خطورة ترك الأسلحة والذخائر غير المقيدة في يديها، ومدى تعريضها للسلام الإقليمي والقانون الدولي والإنسانية للخطر".

ويضيف هذا الكاتب الإسرائيلي اليساري المخضرم أن توصيف "دولة مسلحة حتى النخاع، تمتلك أسلحة دمار شامل، ولها نظام إرهابي يهدد السلام الإقليمي" يُستخدم عادة ضد إيران، لكن هذا الوصف ينطبق على إسرائيل.

وشدد هنا على أن دولة بهذه الصفات "لا تملك أي سلطة أو إذن لإدارة تسلّح جيرانها وتحديد ما يسمح لهم به وما يحظر".

نهج متغطرس

ويصف الكاتب السياسة الإسرائيلية بأنها "نهج متغطرس وغير مقبول"، إذ تعمل على نزع سلاح الفلسطينيين وحزب الله وإيران وغيرهم "من دون أن تتوقف لحظة عن تسليح نفسها".

ويرى ليفي أن التحولات السياسية الداخلية، في ظل حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وإمكانية صعود شخصيات مثل إيتمار بن غفير، أسقطت عنها أي صفة للديمقراطية المسؤولة.

وأبرز ليفي في هذا الإطار أن "دولة شرعت في حرب إبادة معلنة هي دولة خطيرة"، متسائلا كيف يمكن لمثل هذه الدولة أن تقرر نوعية الأسلحة التي يُسمح للآخرين بامتلاكها.

ويضيف أن إسرائيل "تتجاهل سيادة جيرانها مثل سوريا ولبنان، وتتصرف هناك كما لو كانت تلك أراضيها الخاصة، بل وتقصف في السودان، وتغتال في الأردن، وإذا لزم الأمر، في قطر كذلك".

وندد ليفي بسماح العالم لإسرائيل بالقيام بما لا يُسمح لغيرها به من احتلال، وجرائم حرب، وإبادة جماعية، وفصل عنصري، بل حتى -وفقا لتقارير صحفية أجنبية- بتطوير أسلحة نووية.

ويختم ليفي بالقول إن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة لمهاجمة إيران لكن "يجدر بها أن تنظر إلى نفسها أولا"، ليلخص بذلك موقفه بأن احتكار القوة دون مساءلة يشكل تهديدا للسلام الإقليمي وللقانون الدولي.