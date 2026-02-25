صحف عالمية: الحشد العسكري والتهديد بالحرب على إيران يثيران أسئلة خطيرة

رأت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن حرب على إيران إضافة إلى الحشد العسكري الواسع من دون تفويض من الكونغرس الأمريكي أو الأمم المتحدة يثيران أسئلة خطيرة.

واعتبرت الصحيفة أن "النظام الإيراني يبدو ضعيفا ومعزولا بعد ضربات إسرائيل وتداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلا أن أهداف ترمب من الحرب غير واضحة"، كما حذرت من أن أي هجوم بلا غطاء قانوني سيُعد انتهاكا للقانون الدولي ويكرّس منطق استخدام القوة خارج الأطر الشرعية.

وكان الرئيس الأمريكي منح مهلة أيام لإيران لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين، وإلا فستواجه "أمورا سيئة"، في حين أكدت طهران سعيها لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالحها ومصالح واشنطن.

منظمات دولية

وفي شأن آخر، أشار تقرير في صحيفة ليبراسيون الفرنسية إلى لجوء منظمات غير حكومية دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار حظرها، ووصفه بأنه "محاولة الفرصة الأخيرة".

وتورد الصحيفة أن محامي المنظمات الـ17 يركزون مرافعاتهم على تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية حظر هذه المنظمات مع القوانين الإنسانية الدولية واستمرار إسرائيل في رفض دخول المساعدات الكافية إلى غزة والانعكاسات الخطيرة لذلك على السكان.

كما شدد ناشطون على صلة بالعمل الإنساني في فلسطين على أن القرار الإسرائيلي يشمل غالبا المنظمات التي تعمل على المدى البعيد وتتحدث بقوة عن واقع الفلسطينيين، كما تضيف الصحيفة الفرنسية.

وفي موضوع الحرب في أوكرانيا، قال موقع ميديا بارت الفرنسي إن ما سمّاه اقتصاد الحرب يلقي بتبعاته على حياة الروس اليومية وعلى الوفاء بالموازنة الاتحادية وزيادات في الضرائب والجباية والتضخم الذي ينخر جيوب العائلات.

ويضيف الموقع أن الضغط الاقتصادي الذي يواجهه الروس تفاقم مع بداية العام الماضي وانخفض النمو السنوي إلى نحو 1% فقط مع مؤشرات على أن هذا الوضع سيستغرق زمنا.