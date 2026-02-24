حماس ترد على تهديد سموتريتش باستئناف الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستئناف الحرب على غزة واحتلال القطاع وإقامة مستوطنات فيه إذا لم تتخل الحركة عن سلاحها وأنفاقها تمثل انتهاكا سياسيا واضحا لاتفاق وقف الحرب، واستهتارا بجهود الوسطاء وكل الأطراف التي تحدثت عن تثبيت الهدوء.

وقال قاسم لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزنا لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة، معتبرا أن الحديث عن العودة للحرب هو جزء من حرب نفسية يمارسها الاحتلال بعد عامين من حرب وصفها بالإبادة الجماعية أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع دون أن تحقق هدف كسر المقاومة أو إرادة الفلسطينيين.

وأضاف أن التهديد بالحرب لن ينجح في إنهاء ما وصفه بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس، مؤكدا أن محاولات إنهاء هذا الطموح مستمرة منذ عقود ولم تفلح.

وفي تقييمه لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم حماس إن الانتقال الفعلي إليها لم يحدث رغم تصريحات الوسطاء والإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى نفسها لم تنفذ بالكامل. وأوضح أن دخول المساعدات يتم بأقل من نصف العدد المتفق عليه، وأن نسبة كبيرة من الشاحنات المسموح لها بالدخول مخصصة للقطاع التجاري لا الإغاثي، إلى جانب استمرار عمليات القتل والهدم ونسف المباني، ووجود قيود مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح.

وأكد أن هذه الخروقات تعكس عجزا عن إلزام إسرائيل بتعهداتها، متهما الإدارة الأمريكية بتوفير غطاء سياسي يسمح باستمرار الانتهاكات.

إدارة قطاع غزة

وفي ما يتعلق بلجنة إدارة قطاع غزة، أكد قاسم أن حماس أعلنت منذ البداية موافقتها على تشكيل اللجنة وجاهزيتها لتسليم مهام الحكم لها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية وبإشراف لجنة تضم شخصيات من المجتمع المدني وأطرافا دولية. لكنه أرجع عدم تسلمها مهامها إلى ما وصفه بإعاقة إسرائيلية لعملها، وعدم توفير الدعم السياسي والمالي اللازم من قبل الدول الضامنة.

وحول تصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية بشأن استعداد السلطة لتولي إدارة القطاع، قال حازم قاسم إن السلطة تكتفي بإطلاق تصريحات إعلامية دون خطوات عملية، واتهمها بتفويت فرص سابقة لتشكيل حكومة وحدة أو آليات مشتركة لإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الهدف النهائي يجب أن يكون قيام نظام سياسي فلسطيني موحد قائم على أسس ديمقراطية.

وفي سياق آخر، انتقد قاسم تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، واصفا إياها بأنها فضيحة للسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بتبرير الحرب على غزة والحديث عن أحقية إسرائيل في أراض فلسطينية. وأوضح أن هذه المواقف تمس مفهوم الأمن القومي العربي، ودعا إلى موقف عربي موحد وجاد لوقف ما سماه العربدة الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا المسار يحمل مخاطر على المنطقة بأسرها.

وختم المتحدث باسم حركة حماس بالتشديد على أن أي تهديدات أو ضغوط لن تدفع الحركة إلى التخلي عما تعتبره حقوقا وطنية، داعيا الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.