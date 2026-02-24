برلماني روسي: الهجوم الأمريكي على إيران سيشعل مواجهة جماعية خطيرة

أعرب ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي وعضو وفد المفاوضات الروسي السابق مع أوكرانيا، عن قلقه من أي مواجهة عسكرية ضد إيران، محذرا من أن أي هجوم أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خطير ومواجهة جماعية.

وخلال مداخلته مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، دعا سلوتسكي إلى حل المشكلات عبر المفاوضات والعقلانية، وليس الحرب، مؤكدا أن روسيا لن تنضم لأي مواجهة ضد الولايات المتحدة، وأن أي قرار حول دعم إيران العسكري مرتبط برؤية الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة بدور روسيا تجاه حلفائها، مثل إيران وسوريا وفنزويلا، شدد البرلماني الروسي على احترام بلاده للقوانين الدولية، مع التأكيد على ضرورة قيام الولايات المتحدة بالالتزام بالقرارات الدولية وعدم تجاوز مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن النظام العالمي أحادي القطب الذي تحاول واشنطن فرضه يشكل خطرا عالميا، وأن روسيا تدعو إلى نظام متعدد الأقطاب يحترم سيادة الدول واستقلالها.

وقال سلوتسكي إن روسيا تسعى للسلام وضمان التوازن الدولي، معتبرا أن التعاون والحوار بين القوى الكبرى، خصوصا روسيا والولايات المتحدة والصين، هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، مع الدعوة إلى احترام سيادة الدول وحماية أراضيها كركيزة أساسية في النظام الدولي الجديد.

المفاوضات الروسية الأوكرانية

كما قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي الضوء إن المفاوضات بين موسكو وكييف تسير ببطء، وأشار إلى أن الفترة بين جولات التفاوض أصبحت أقصر، لكن العملية تتقدم، رغم صعوبة المواقف وتشنّج الأطراف، واصفا تشويه المواقف الروسية من قبل الجانب الأوكراني بأنه أحد العوائق الأساسية، وفق تعبيره.

وأضاف أن وفد التفاوض الروسي بقيادة ميخائيل ميدينسكي يتمتع بخبرة كبيرة وثقة الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا: "لدينا خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، تشمل أراضي دنيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا، وحماية المواطنين الروس هناك، إضافة إلى مواجهة الفكر النازي المنتشر دستوريا في أوكرانيا".

وردا على الانتقادات بشأن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية رغم البطء في تحقيق تقدم على الأرض، شدد سلوتسكي على أن العملية العسكرية الروسية بدأت لحماية الأمن القومي بعد تهديدات أوكرانيا بحيازة أسلحة نووية، وأن موسكو ليست من تفرض استمرار الحرب، بل تحاول التوصل إلى تسوية عادلة، مشيرا إلى فشل العديد من الاتفاقيات السابقة بسبب تدخل أطراف دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبخصوص الموقف الأوروبي، رأى سلوتسكي أن أوروبا بدأت تعود إلى القيم العقلانية، مع تراجع موقف بعض القيادات المناهضة لروسيا ودعم أوكرانيا، مشيرا إلى جدل متزايد داخل البرلمانات الأوروبية واعتباره مؤشرا على تحرك نحو الحوار والبناء، مع إشادة بالمبادرات الفرنسية في مؤتمر ميونخ للأمن.