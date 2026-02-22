صحف عالمية: أزمة صرف صحي بحاملة طائرات أمريكية وبحارتها يريدون الاستقالة

كشف تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال عن تزايد مشاعر الإحباط والإنهاك بين بحارة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، بعد تمديد مهمتها للمرة الثانية لتقترب من كسر الرقم القياسي لأطول فترة انتشار مستمرة في تاريخ البحرية الأمريكية.

وأفاد بحارة بوجود أعطال متكررة في نظام الصرف الصحي في الحاملة، وهو ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية على متنها في ظل ضغوط الاستعدادات للمواجهة المحتملة مع إيران.

ونقل تقرير وول ستريت جورنال عن بحارة وعائلاتهم قصصا عن غيابهم عن جنازات أقاربهم وولادة أطفالهم وإلغاء إجازات، وقالت إحدى البحارات إن عدم معرفة موعد العودة هو الأصعب، وإن كثيرين منهم يفكرون في الاستقالة فور عودتهم.

دور حاسم

وفي سياق التوتر بين واشنطن وطهران، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحذيرات من خطورة مقارنة واشنطن لعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخاطفة بالصراع المحتمل مع إيران.

وتنقل الصحيفة عن الخبراء أن الجغرافيا تلعب دورا حاسما، ففي حين تبعد كاراكاس 10 أميال فقط عن البحر، تقع طهران على بعد 400 ميل في عمق البر، "ما يجعل الوصول للقيادة المتجذرة إيديولوجيا والمحمية بـ150 ألف مقاتل من الحرس الثوري أمرا بالغ الصعوبة".

كما تمثل تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز كابوسا قد يؤدي لارتفاع جنوني في أسعار النفط، وهي رسالة وجهتها طهران عبر مناوراتها الأخيرة بصواريخ دفاع بحري جوي في المضيق، بحسب الصحيفة.

ظروف قاسية

وسلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة، وقالت الكاتبة ماجدولين أبي عاصي وهي من سكان القطاع، إن شهر رمضان حل على السكان وهم في ظروف إنسانية شديدة القسوة.

وتناولت صحف إسرائيلية تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، حيث قال جدعون ليفي في صحيفة هآرتس إنه لا يمثل إسرائيل فحسب وحتى متطرفيها، بل "إنه قد يمثل نسخة من أمريكا في طور التشكل".

ووصف ليفي تصريحات هاكابي عن "حق إسرائيل الإلهي" في السيطرة على الشرق الأوسط بأنها تجاوزت كل ما صدر عن أشد المتطرفين الإسرائيليين.

وفي مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الدبلوماسي الأمريكي إنه "سيكون أمرا مقبولا" أن تستولي إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، مستندا إلى تفسيرات توراتية متداولة داخل التيار القومي المسيحي في الولايات المتحدة.