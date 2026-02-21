شهدت شوارع تل أبيب، مساء اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الإسرائيليين للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإقامة لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط حالة من الغضب الشعبي المستمر بعد فشل الحكومة في تقديم إجابات واضحة.

المظاهرة التي نقلتها كاميرا الجزيرة مباشر، شهدت هتافات تطالب بمساءلة الحكومة ومحاسبتها على سياساتها، فيما ركز المتظاهرون على ضرورة أن تكون لجنة التحقيق مستقلة وذات دعم شعبي واسع، بعيدا عن الانحياز لأي حزب سياسي.

وفي كلمة ألقاها زعيم المعارضة يائير لبيد، رئيس الوزراء السابق، أمام الحشود، شدد على أن تشكيل لجنة التحقيق ليس مسألة سياسية بين اليمين واليسار، بل هو واجب وطني ومسؤولية عامة تجاه جميع المواطنين.

وقال "إن الحكومة التي تفكك المؤسسات لتجنب مساءلة نفسها يجب أن تتوقف عن الحكم. هذا هو اختبار الجمهور الإسرائيلي".

كما انتقد لبيد التلاعب بالعقول وميزانيات الدولة التي اتهمها بتعزيز المؤسسات الدينية على حساب الخدمات العامة، مشيرا إلى أن التعليم المستقل سيشهد زيادة مالية بنسبة 27% وشبكة حركة "شاس" بزيادة 42%، في حين تتجاهل الحكومة مطالب المواطنين العاديين، بما في ذلك أولئك الذين خدموا الدولة ودفعوا الضرائب.

المتظاهرون خرجوا في مسيرات سلمية امتدت في عدة شوارع رئيسية، حاملين لافتات تطالب بالمساءلة والشفافية، وسط تعزيزات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية لضمان انتظام الحركة ومنع أي تصادم.

وتمثل المظاهرة في تل أبيب امتدادا للضغط الشعبي المتزايد على الحكومة، في ظل دعوات متكررة من سياسيين ونشطاء لإعادة تقييم مسؤوليات القيادة السياسية ومحاسبتها على الأحداث الأخيرة التي تركت أثرها على المجتمع الإسرائيلي بأسره.