هل تحول إيران ضربة أمريكية محدودة إلى حرب استنزاف؟

عرض الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا سيناريوهات المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كانت ستقتصر على ضربة أمريكية محدودة أم تتحول إلى حرب استنزاف طويلة.

وخلال مداخلته في برنامج "التاسعة" على شاشة الجزيرة، قدم حنا قراءة تفصيلية لأوراق القوة والضعف لدى الطرفين، وحدد شكل الحرب المتوقعة، مشيرا إلى أن الجميع يطلب الحد الأقصى ويضع خطوطا حمراء، في حين لم تتشكل بعد منطقة الاتفاق الممكن التي تتيح التوصل إلى تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وقال الخبير العسكري إن حجم الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة غير مسبوق منذ عام 2003، معتبرا أن هذا الانتشار ليس للردع فقط، بل "للردع والإكراه"، بحيث يصعب سحبه دون تحقيق مكسب سياسي. وفي المقابل، لفت إلى أن إسرائيل تنتظر المواجهة وتدفع باتجاهها، خشية تزاوج الصاروخ الإيراني مع قدرة نووية إيرانية مستقبلية.

وحول قدرة إسرائيل الدفاعية، قال إن حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي أظهرت أن المنظومات الإسرائيلية لا تستطيع اعتراض كل الصواريخ، مستشهدا بسقوط أكثر من 30 صاروخا داخل إسرائيل، وتكلفة بشرية ومادية قاربت 3 مليارات دولار.

وبناء على هذه المعطيات، قدر حنا احتمال العمل العسكري بنسبة 60%، وأن يتراوح بين ضربة أمريكية محدودة وحرب شاملة، مقابل 40% للخيار السلمي. لكنه حذر من أن أي "ضربة محدودة" قد تعتبرها إيران حربا كاملة، ما يفتح الباب أمام استهداف إسرائيل واتساع رقعة المواجهة إقليميا، في ظل هاجس أمريكي من "مستنقع" طويل الأمد يشبه حرب فيتنام، في حين أن إيران قد تفضل حرب استنزاف طويلة.

الحشد على الأرض

من جانبه، استعرض محلل الخرائط التفاعلية العسكرية للبرنامج عبد القادر عراضة المؤشرات العسكرية الميدانية، مشيرا إلى حديث عن إمكانية استخدام قاعدتي "دييغو غارسيا" و"فيرفورد"، وإلى تقارير عن وجود نحو 12 سفينة حربية أمريكية، بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد فورد"، إضافة إلى عبور نحو 120 طائرة عسكرية الأطلسي، من بينها مقاتلات "إف 16″ و"إف 22″ و"إف 35".

في المقابل، أجرت إيران مناورات في مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي، وعرضت صاروخ "خرمشهر" الباليستي بمدى يقارب ألفي كيلومتر، وصاروخ "أبو مهدي" البحري، في رسائل ردع واضحة. أما إسرائيل فجددت تمسكها بخفض مدى الصواريخ الإيرانية إلى 300 كيلومتر، وسط تحذيرات من تسارع وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران.

3 سيناريوهات

ومن مدينة ليدز البريطانية، قدم الدكتور عالم صالح، أستاذ دراسات إيران والشرق الأوسط في الجامعة الوطنية الأسترالية، قراءة سياسية للمشهد، مشيرا إلى 3 سيناريوهات:

نجاح المسار الدبلوماسي وتحقيق مكاسب مشتركة.

ضربة عسكرية محدودة لتحسين شروط التفاوض.

تصعيد واسع وهو الخيار المفضل لدى إسرائيل.

ورأى صالح أن الحشد العسكري قد يمر دون ضربة، إذا رجحت الحسابات التكتيكية كفة الردع المتبادل، خاصة أن طهران تعتبر أي تهديد وجودي مبررا لتوسيع ساحة الصراع ورفع كلفة الحرب على واشنطن، وهو ما يتجنبه ترمب عادة.