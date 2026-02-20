"خطوة بخطوة": من كوسوفو إلى الأردن..حكايات مضيئة للخير والإحسان

هناك أناس يزيدون في إحسانهم خطوة وخطوتين وثلاثا فوق ما هو مطلوب منهم، ولا يصل إليها الواحد إلا إذا قرر أن يبلغ درجة الإحسان حقا.

هذا ما رصده برنامج "خطوة بخطوة" -في حلقة (2026/2/19) الذي يمكن متابعته من هذا الرابط- خلال رحلة ميدانية امتدت بين قارات وشعوب وقصص متباينة، لا تشترك إلا في شيء واحد: أن أصحابها آثروا الفعل على القول، والأثر على الشهرة.

ففي الأردن أخرج مطبخ ضخم نحو 4 آلاف وجبة إفطار يوميا طوال شهر رمضان، لتبلغ في مجملها 120 ألف وجبة.

والمدهش في هذه التجربة ليس الرقم وحده، بل المنهجية التي تُدار بها؛ إذ تخضع كل وجبة لرقابة صارمة على الجودة ودرجات الحرارة قبل تقديمها، وتصل إلى المستفيد ساخنة كأنها لم تغادر المطبخ للتو.

والمعيار الذي يحكم هذا العمل واضح: تقديم الطعام للآخرين بالمستوى ذاته الذي تقدمه لأبنائك في بيتك.

وفي الاتجاه نفسه، تصل "التكية" في الأردن شهريا إلى 20 ألف أسرة في جميع محافظات المملكة، عبر طرود غذائية تكفي الأسرة للفطور والغداء والعشاء لمدة شهر كامل.

ويبلغ إجمالي الطرود الموزعة محليا 240 ألف طرد سنويا، فضلا عن طرود إضافية خارج الأردن تُحدَّد وفق حجم الاحتياج والنوازل الطارئة، والفلسفة التي يقوم عليها هذا المشروع لا تحتاج إلى شرح طويل: الأمن الغذائي هو الأساس، ولا كرامة للإنسان دونه.

تحسين بيئات التعليم

وعلى صعيد التعليم، أبرزت الرحلة نموذجا لافتا من كوسوفو؛ مدرسة تدعمها "قطر الخيرية" تضم نحو 150 طالبا من المنطقة ومحيطها، تُدرَّس فيها جميع المواد وفق المنهج الرسمي لجمهورية كوسوفو.

والرقم الأبرز هنا هو ما حدث بعد بناء المدرسة الجديدة، حيث ارتفع معدل التحاق الأطفال بالدراسة 70%، فيما تحسنت نتائجهم 90%، والأطفال أنفسهم لم يتغيروا، لكن البيئة تغيرت، وكان ذلك كافيا.

وفي غانا، تحولت بيئات التعليم تحولا جذريا بعد أن كانت الدروس تُعقد في فصول مكتظة أو تحت الأشجار أو في بيوت المعلمين، ليكون ذلك واقعا فُرض على جيل كامل وُلد فيه ولم يختره.

إعلان

كما أنشأت قطر الخيرية في مدينة "ميترو فيستا" مجمعا سكنيا يضم 40 عائلة ونحو 250 شخصا، لا يوفر المأوى فحسب، بل يضم مركزا ثقافيا لتعليم الحِرف المختلفة، بهدف واضح هو تمكين السكان من الاعتماد على أنفسهم.