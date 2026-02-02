القصر الكبير- غادرتُ القصر الكبير ليلا كما دخلتها، قلبي يرفرف بين الخوف والدهشة، وعيناي شاخصتان إلى السماء الملبدة بغيوم تطل على مدينة شبه خالية من سكانها بعد فيضان غير مسبوق وتنتظر ما هو قادم. لم يكن رحيلي عن المدينة مجرد عودة إلى الديار، بل كان اهتزازا داخليا لم أعهده من قبل.

بهذه الكلمات يروي مراسل الجزيرة نت مشاهداته خلال جولته في المدينة المغربية التي ضربتها فيضانات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، ويضيف "وأنا أدير محرك سيارتي للابتعاد، لمحت في المرآة العاكسة وجوها لا تغادر ذاكرتي، عائلات بأكملها تركت بيوتها التي ألفت دفئها لسنوات".

كان شعور "الناجي" ينهش قلبي بمرارة، فأنا أذهب نحو بيت آمن، جدرانه يابسة وسقفه صلب، في حين أنهم يشدون الرحال نحو بيوت غير بيوتهم، أو ربما نحو مراكز إيواء باردة، بل نحو المجهول الذي لا يرحم.

وصول

كانت خطة تغطيتي للأحداث أن أصل يوم الجمعة قبل الليل، لكن السماء كان لها رأي آخر، فعلى مقربة من المدينة انهمر المطر بغزارة جعل مسّاحات السيارة عاجزة عن كشف الطريق، والسير بسرعة أقل ضروريا.

عند مدخلها من جهة الشمال، بدأت أواجه حقيقة ما يجري وبدت الأمور تتضح أكثر، دخلتُ الشارع الرئيسي الذي ظننته سالكا، فإذا بالمياه تغمر مقدمة مركبتي التي بدأت ترتجف، ما جعلني أرجع أدراجي في اللحظات الأخيرة.

وفي تلك اللحظة الحرجة، برز مواطن قادم من العرائش يبحث أيضا كيف يمكن الدخول إلى المدينة لإجلاء أسرته، تطوع بشهامة ليقودني بسيارته، قاطعا معي كيلومترات وسط مسالك مظلمة ليدلني على المنفذ الجنوبي الوحيد المتبقي.

ما إن دخلت القصر الكبير حتى تملكتني الحيرة الممزوجة بالخوف كأنها عدوى تنتقل بين الناس، كان أول ما فكرت فيه البحث عن مأوى، والفكرة الوحيدة التي تسيطر علي هي تجنب المبيت في السيارة أو العودة إلى مدينة قريبة للبحث عن سكن.

قادني شاب بتطوع مبالغ فيه إلى فندق وسطها كان يعج بوجوه شاحبة وأجساد منهكة، لقد امتلأ عن آخره بعناصر القوات المساعدة، والحماية المدنية، والشرطة الذين وفدوا من مدن مغربية أخرى لدعم المدينة المنكوبة.

مع بزوغ فجر اليوم الثاني، بدأ المشهد محيرا أكثر، القصر الكبير التي أعرفها بضجيج أسواقها باتت شبه مقفلة، جل المحلات أغلقت أبوابها خوفا من الأسوأ القادم. لا يزال صدى مكبرات الصوت يتردد في أذني، أصوات السلطات الحازمة وهي تجوب الشوارع في جوف الليل، تنادي في الناس بضرورة الإخلاء الفوري للأحياء المهددة بالضرر.

بحثا عن خبر، توجهت إلى الأحياء الأكثر تضررا في المدخل الرئيسي للمدينة المغمور بالمياه، كنت أول الواصلين ذلك اليوم وقبل أن تبدأ عمليات شفط المياه لتسهيل حركة المرور.

انقطاع

استوقفتني صورة جسدت قمة الإنسانية، رجل من السكان لم يكتفِ بإنقاذ نفسه في ليلة سابقة، بل خاطر بنفسه وسط المياه الهادرة التي بلغت صدره، لينقذ 3 كلاب كانت عالقة وبقيت بدون مأكل خلال 3 أيام. كان يقودها وهي ترتعش، مصرا على ألا يترك روحا خلفه لتصارع الموت وحيدة، كأنه يلخص مشاهد التضامن في القصر الكبير، حيث الحياة قيمة مطلقة لا تفرق بين بشر وشجر أو حيوان.

في مساء اليوم الثاني انقطع الكهرباء عن الحي الذي أسكن فيه، ضمن خطة تبدأ بقطع الإمداد بالتيار الكهربائي عن الأحياء القريبة من الخطر أولا بأول، حينها بدأت في رحلة بحث طويلة عن "قبس كهرباء" لإنجاز مهمة عاجلة وإرسال تقرير جديد.

كان الحصول على الخبر بحد ذاته يتطلب قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام بين الدروب والأسواق وصوب المآوي المؤقتة، مرورا بمحطتي الحافلات والقطار، لجس نبض المدينة ومعرفة أحوال الناس.

كان العديد من الناس لا يصدقون أن مياه وادي اللوكوس المنهمرة قد تتجاوز الطوابق السفلى للمنازل، بعد تنفيس سد وادي المخازن الاضطراري خلال الأيام المقبلة حين تهطل الأمطار بغزارة كما تتوقعها الأرصاد الجوية.

رأيت تجارا يصارعون الوقت، يحملون سلعهم على شاحنات محاولين إنقاذ ما تبقى من "رأس مال" العمر قبل أن يغمره الطمي، منهم من فضلوا بناء جدران إسمنتية أمام محلاتهم، وأكياس رمل ترص بعناية أمام المداخل، في محاولة لصد زحف المياه وقتما حلت.

لكن أكثر ما يبحث عنه الناس هو مغادرة المدينة، تظهر مبادرات إنسانية هنا وهناك، في حين تبذل السلطات المحلية والقوات الأمنية قصارى جهدها لإغاثتهم وتوفير المأوى والمأكل.

وأثناء حديثي مع السكان المكلومين، اكتشفت أن المدينة المنكوبة اليوم تنتظر أكثر من مجرد تضامن بالقلب، يذكرون كيف هب الناس هنا في محن سابقة لنجدة إخوانهم بعد حرائق غابة بوجديان، أو زلزال الحوز، يحز في نفوسهم استغلال البعض -وليس الكل- للوضع الإنساني ليزيدوا في ثمن سلعة أو في أجرة نقل.

وداع

في اليوم الثالث استيقظت على وقع صوت المكبر ذاته، ألقيت نظرة من شرفة الغرفة فبدا الشارع قد حاصرته متاريس حديدية، اكتشفت بعدها أنها وزعت على كل الشوارع وبات الدخول إلى المدينة مقيدا والخروج منها مرغوبا فيه أكثر.

عندما سلكت الطريق المؤدية إلى طنجة، انكشفت صورة أخرى من الكارثة، حقول شاسعة تحولت إلى بحيرات ميتة، ومحاصيل غارقة، ومنظر مهيب لأحد الدواوير الذي انقطعت به السبل تماما.

كان الدوار محاصرا بالمياه من كل جانب، وقد كاد تنقطع عن أهله المؤونة تماما، رأيت الناس من بعيد يلوحون بأيديهم، طلبا للنقل إلى مكان آمن.

بعدها عدت لألقي نظرة أخيرة على المدينة قبل أن أتركها مرغما في اتجاه الجنوب وفي حلقي غصة، وفي مفكرتي صمود من بقوا تحت المطر لتأمينها وحمايتها ومواجهة كل خطر قادم.