الجامعات الفلسطينية الضحية الصامتة لقمع الاحتلال الإسرائيلي

تشهد الجامعات الفلسطينية تصعيدا متزايدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل اقتحامات متكررة للحرم الجامعي، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة وتعطيل العملية التعليمية.

وتتعرض مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية منذ سنوات لإجراءات إسرائيلية تشمل الإغلاقات والحواجز والاقتحامات، في وقت تؤكد فيه إدارات الجامعات أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حق الطلبة في التعليم واستمرارية العملية الأكاديمية.

ولم تعد الاقتحامات حوادث منفردة، بل باتت مشهدا متكررا في عدد من الجامعات الفلسطينية، حيث تحول الحرم الجامعي إلى ساحات تحقيق واستجواب ميداني. وبات اقتحام الحرم الجامعي أمرا متكررا، رغم ما تمثله الجامعات من حرمة قانونية وأكاديمية معترف بها عالميا.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت جامعة بيرزيت مؤخرا، مستخدمة الرصاص الحي والغاز، ما أسفر عن إصابة 11 طالبا داخل الحرم الجامعي. وأضاف أن الاقتحام جرى دون سابق إنذار، وحول الجامعة إلى ساحة مواجهة، في وقت يفترض فيه أن تكون المؤسسات الأكاديمية أماكن آمنة للتعليم.

وقالت الطالبة ليان نبهان إن قوات الاحتلال دخلت الجامعة في حالة استنفار، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الطلبة لم يتمكنوا من مغادرة المكان بسبب تطويق الجامعة بالكامل.

اقتحامات متكررة

وأفاد مراسل الجزيرة بأن ما جرى في بيرزيت ليس حادثة معزولة، إذ تشهد جامعة القدس اقتحامات متكررة وإطلاق نار في محيطها، ترافقها زيادة في أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين في صفوف الطلبة والعاملين في قطاع التعليم العالي. وبات اقتحام الحرم الجامعي متكررا، رغم ما يتمتع به من حرمة أكاديمية معترف بها دوليا.

وفي الخليل، قال مراسل الجزيرة إن الطالب طارق عامر من جامعة بوليتكنيك فلسطين اعتقل 3 مرات خلال دراسته الجامعية، جميعها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف أن قوات الاحتلال حولت حرم جامعته وجامعة الخليل إلى مركز تحقيق ميداني، مع تهديد الطلبة بوقف أي نشاط طلابي، ما أدى إلى تعطيل المسار الأكاديمي للطالب وتأخير تخرجه.

إعلان

من جانبه، قال الدكتور غسان البرغوثي، عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، إن استهداف الجامعات الفلسطينية يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مستمرة تستهدف مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف البرغوثي أن الاقتحامات الأخيرة تمثل تصعيدا غير مسبوق، حيث تنتهك حرمات الجامعات في وضح النهار وأثناء ساعات الدوام، مع دخول قوات الاحتلال مدججة بالسلاح إلى الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن هذه السياسات تشمل الاعتقالات، والإصابات، والمداهمات، ومنع الجامعات من استقطاب كفاءات أو إدخال معدات تعليمية، بهدف تعطيل العملية الأكاديمية.