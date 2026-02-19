"خطوة" صغيرة تصنع أثرا عظيما.. هكذا تتحول النيات إلى أثر حقيقي

يحمل التغيير الحقيقي في هذا العالم وجوها لا تبحث عن الشهرة، تسكن في بيوت متواضعة وتصنع أثرا لا يُحصى، وتُثبت أن الخطوة الصغيرة كفيلة بأن تضيء دروب من حولها.

هذا هو الخيط الجامع بين قصص تفرقت في 3 قارات لكنها التقت في قيمة واحدة، هي أن الإنسان مجموعة من القيم لا يُختزل في غيرها.

واستعرض برنامج "خطوة بخطوة" في حلقة (2026/2/18) رحلةً ميدانية امتدت عبر 3 دول في 3 قارات مختلفة، من أفريقيا إلى آسيا إلى جنوب شرق أوروبا، سعيا للإجابة على سؤال جوهري: ما الذي يجعل الإنسان وسط تعقيدات الحياة وضيق الوقت وألم الانكسار يتوقف لحظة، وينظر نظرة أوسع، ويمد يده إلى من حوله؟

ووثَّقت الحلقة تجربة قطر الخيرية في مجال مشروعات المياه بأفريقيا، إذ يسير الأطفال يوميا ما يزيد على 3 كيلومترات للوصول إلى بحيرة مياه غير نظيفة.

ويرى القائمون على هذه المشروعات أنها من أفضل أوجه الصدقة الجارية، لأنه لا بد لكل بيت وكل حي أن يكون الماء قريبا منه، مستحضرين قول الله تعالى {وجعلْنا مِنَ الماءِ كلَّ شيءٍ حي}.

التكايا تجربة غنية

وفي سياق متصل، أبرزت الحلقة نموذجا متكاملا في مدينة "مترو بيستريتسا"، حيث أنشأت قطر الخيرية مجمعا سكنيا يضم 40 عائلة ونحو 250 شخصا، لا يوفر السكن فحسب، بل يضم مركزا ثقافيا لتعليم الحرَف المختلفة، بهدف تمكين السكان من الاعتماد على أنفسهم والاندماج في سوق العمل خارج أسوار المجمع.

وعلى صعيد التعليم، رصدت الحلقة التحول الذي شهدته مناطق في غانا، حيث كانت الدروس تقام في فصول مزدحمة أو تحت الأشجار أو في بيوت المعلمين، قبل أن تتدخل مشروعات خيرية لتغيير هذا الواقع.

كما سلَّطت الحلقة الضوء على تجربة "التكية" في الأردن التي تصل شهريا إلى 20 ألف أسرة في كل محافظات المملكة، عبر طرود غذائية تكفي الأسرة مدة شهر كامل.

وابتكرت التكية نظام البطاقات الخيرية القائم على مبدأ "العازم والمعزوم"، إذ يدفع المتبرع دينارا واحدا يُحوَّل إلى وجبة تصل إلى مستفيد لا يعرفه.

كما تناولت الحلقة نماذج فردية لافتة، من رجل يحافظ على البذور الأصيلة ويجمعها من الجزائر وتونس وسوريا لتأسيس مشروع زراعي عربي إسلامي خالص، إلى مؤسسي أكاديمية لتطوير المهارات بنوا نجاحها على إزالة روح التنافس السلبي وتحويلها إلى تعاون وتكامل، إلى طبيب يستخدم سم النحل علاجا بديلا ويبني مع مرضاه علاقة تتجاوز حدود العلاقة الطبية الاعتيادية.

وختمت الحلقة بشهادة إنسانية مؤثرة لشاب من غزة، كشف أن كلمة السر في مسيرته الخيرية كانت نصيحة أمه التي قالت له في أحلك أوقات الحصار "إذا كانت لديك إمكانية لمساعدة الناس وتفريج كربهم فساعدهم، هؤلاء هم أهلك مثلنا تماما"، جملة بسيطة حوَّلت إنسانا إلى مشروع خير متكامل.