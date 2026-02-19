أكد رئيس الآلية الأفريقية لحل الأزمة السودانية محمد بن شمباس أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف سوى بسودان واحد، مشددا على أن الهدف هو الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، ورفض ظهور أي كيانات موازية بما في ذلك حكومة الدعم السريع.

وشدد في تصريحات للجزيرة مباشر على أن أي تقسيم للبلاد غير مقبول، وأن الاتحاد يسعى لتهيئة الظروف للحوار الوطني على أساس الاعتراف بوحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه.

وبشأن التدخلات الأجنبية، أوضح بن شمباس أن الاتحاد الأفريقي سيواصل جهوده الدبلوماسية لمنع أي إمدادات عسكرية تزيد من أمد الحرب، مؤكدا أنه بدأ اتصالات مع الدول التي تزود أطراف النزاع بالسلاح، وناشدهم التوقف عن هذه التدخلات لأنها تفاقم معاناة الشعب السوداني.

وتطرَّق رئيس الآلية الأفريقية إلى أسباب فشل المبادرات السابقة لإنهاء الحرب منذ اندلاعها في أبريل/نيسان 2023، مشيرا إلى التدخلات الخارجية عبر تزويد الأطراف بالأسلحة واستخدام الطائرات المسيَّرة، إلى جانب اعتقاد أطراف النزاع بإمكانية تحقيق حسم عسكري رغم تحذيرات الاتحاد الأفريقي من أن الحل العسكري مستحيل.

وأضاف أن الحرب امتدت إلى أقاليم كردفان والنيل الأزرق، مما يزيد الحاجة لجلوس الأطراف إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى حل سياسي شامل يشمل المكونات السودانية كافة.

وحذر بن شمباس، في مداخلته مع برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، من أن حلول شهر رمضان هذا العام يأتي على السودانيين في ظل الحرب، وهو أمر غير مقبول، داعيا إلى هدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات العاجلة وتمكين المدنيين من ممارسة شعائر الصوم بسلام.

الآلية الرباعية

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي اتخذت موقفا موحدا يدعو إلى هدنة إنسانية، مؤكدا أن الالتزام الأخلاقي يقع على عاتق الأطراف المتحاربة، في حين يمكن للمجتمع الدولي متابعة تنفيذ هذه القرارات.

وأضاف بن شمباس أن "الآلية الرباعية"، المكونة من السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، تمتلك القدرة على الضغط على الأطراف السودانية لضمان احترام الهدنة، مؤكدا أن خطوة السلام الأولى يجب أن تكون من الأطراف نفسها عبر إعلان هدنة طوعية.

كما تناول بن شمباس خارطة الطريق التي طرحتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى توافقها مع خطة الاتحاد الأفريقي، ودعا الآلية الرباعية إلى تكثيف جهودها في الضغط على الأطراف السودانية للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وختم رئيس الآلية الأفريقية لحل الأزمة السودانية حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتسهيل الوصول إلى هدنة إنسانية تمكّن الشعب السوداني من ممارسة شعائره الدينية والحياة اليومية في ظروف آمنة، داعيا جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل مستقبل السودان ووحدة أراضيه.