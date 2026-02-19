في شهادة صادمة تكشف جانبا مظلما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، روى الأسير المحرر محمد البكري من مدينة حمد في خان يونس تفاصيل اعتقاله الذي امتد قرابة عشرين شهرا، مؤكدا أن ما تعرَّض له لا يمكن نسيانه طوال الحياة.

البكري، الذي اعتُقل يوم 4 مارس/آذار 2024، وصف تجربة الاعتقال بأنها نسق ممنهج من الإهانة والتعذيب والمس بالكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أنه تنقل بين مرافق احتجاز متعددة حيث تصادر إنسانية الأسير في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

في سجن سيدي تيمان، يروي البكري لحظات من العذاب المتواصل "هناك تبقى مقيد 24 ساعة ومغمى على عيونك 24 ساعة. اللحظة الوحيدة اللي ترفع فيها عن عينك لما يبعث لك ضابط المخابرات".

وأضاف أن الإهمال الطبي والحرمان من النظافة والقيود على الحركة كانت أدوات ضغط يومية، وأن العقوبات امتدت إلى منع أداء الشعائر الدينية، قائلا "كنت أصلي وأنا قاعد. إذا تكرر العقاب يأخذوا رقمك. أكثر شيء يعاقب عليه الأسير هو أداء الصلاة، صرت أصلي تحت البطانية".

اعتداء جنسي

وتعرَّض البكري وأسرى آخرون لموقف مأساوي في أول أيام عيد الفطر، حين تعرضوا لاعتداء جنسي بعد تجريدهم من كامل ملابسهم، وإطلاق الكلاب البوليسية نحوهم حسب أوامر جنود الاحتلال، وهو ما وصفه بأنه "اعتداء كامل أو اغتصاب كامل". وأكد أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية بل هي "سلوك ممنهج" يستخدمه الاحتلال لإذلال الأسرى وكسر إرادتهم.

وأوضح البكري أن الانتهاكات شملت الضرب والشبح والقيود الطويلة، وصولا إلى الاعتداء على الجسد والخصوصية، مؤكدا أن بعض الأسرى "نزفوا لساعات" دون رعاية، وأن ضباطا معينين "تباهوا بتلقيهم تعليمات عليا للتصرف دون محاسبة".

وختم شهادته متسائلا "وين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان الفلسطيني. إحنا مدنيين، إحنا وين من كل اللي بيصير؟"

وفي ختام حديثه، وصف البكري تجربته بأنها "القهر والإذلال من الاعتقال حتى الإفراج. شيء صعب للغاية، ولا يمكن تصوره أو نسيانه".

تأتي شهادات البكري مع استمرار اعتقال مئات الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وثق الأسرى المفرج عنهم الانتهاكات الجسيمة التي شملت التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي، والانتهاكات الجنسية، مما أسفر عن استشهاد العديد منهم خلال الاعتقال.