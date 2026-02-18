سياسة|ترجمات|أوكرانيا

زلزال ميداس.. أكبر فضيحة فساد تهز أركان الدولة الأوكرانية

FILE - A view of the Zaporizhzhia Nuclear Power Station, in Enerhodar, Zaporizhzhia region, in territory under Russian military control, southeastern Ukraine, on May 1, 2022. Security at Ukraine's Zaporizhzhia Nuclear Power Plant remains fragile amid worrying recent staff cuts enacted by Russian authorities occupying the facility, which is one of the 10 biggest atomic power plants in the world, the United Nations nuclear watchdog chief said Tuesday, Feb. 6, 2024. (AP Photo/File)
الفضيحة شملت قطاع الطاقة النووية الأوكرانية (أسوشيتد برس)
18/2/2026
|
آخر تحديث: 13:49 (توقيت مكة)

وبحسب التقرير، جاء توقيف غالوشينكو أثناء محاولته مغادرة البلاد في إطار عملية "ميداس"، وهي تحقيق واسع تقوده هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، واستغرق أكثر من 15 شهرا من التنصت والمداهمات.

ويركز التحقيق على شركة إنيرغوأتوم الحكومية، التي يُشتبه في أن مسؤولين حاليين وسابقين في قطاع الطاقة -بالإضافة إلى وزراء، ونائب رئيس وزراء سابق، ورجل أعمال- تلاعبوا بعقود عامة فيها مقابل عمولات سرية تراوحت بين 10 و15% من قيمة العقود.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن دائرة التحقيق توسعت لتشمل شخصيات نافذة، من بينها منتج الأفلام تيمور مينديتش، وشريك الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ملكية الاستوديو التلفزيوني (كفارتال 95)، الذي فرّ من البلاد قبيل مداهمة منزله في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أدت تداعيات القضية العام الماضي إلى استقالة أندري ييرماك، رئيس ديوان الرئاسة، عقب مداهمة منزله، رغم عدم اتهامه بأي مخالفة، وإعلان استعداده للتعاون.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Ukrainian president Volodymyr Zelensky delivers a key note speech at the 62nd Munich Security Conference on February 14, 2026 in Munich, Germany. The conference, which brings together government leaders, security experts and defence ministers, is taking place at a time when the traditional western political and military alliance is facing rupture due to the policies of U.S. President Donald Trump. (Photo by Johannes Simon/Getty Images)
تحقيقات الفساد شملت بعض المقربين من الرئيس زيلينسكي (غيتي إيميجز)

كما ذكر الادعاء أن رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق والأمين الحالي لمجلس الأمن والدفاع القومي، تعرض لضغوط لشراء سترات واقية صينية رديئة بأسعار مبالغ فيها. ولم تُوجَّه إليه أي تهم، ونفى ارتكاب مخالفات، موضحًا أن العقد أُلغي لعدم مطابقة المنتجات للمواصفات.

وتضع إندبندنت هذه الفضيحة في سياق أوسع لمشكلة الفساد المتجذرة في أوكرانيا منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن 87% من المواطنين يرون الفساد ظاهرة متفشية في البلاد، وفق استطلاعات حديثة.

وعلى الرغم من التقدم المؤسسي الذي أحرزته هيئات مكافحة الفساد منذ 2015، فإن محاولات الحد من استقلاليتها كادت تقوض تلك الجهود، قبل أن تتراجع الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والانتقادات الدولية.

ويبقى التصدي للفساد -في رأي الصحيفة- أولوية مركزية لأوكرانيا في مسارها نحو الإصلاح، لا سيما في ظل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: إندبندنت

