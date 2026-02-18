يبدأ العمدة الجديد لبلدية نيويورك زهران ممداني أول أيام شهر رمضان وهو حريص على تجسيد معاني شهر الصيام عبادة وعملا في خدمة سكان أكبر مدينة في البلاد، وذلك بعد أسابيع على تجاوز الأزمة التي عرفتها المدينة جرّاء العاصفة الثلجية الكبيرة التي ضربتها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ممداني، وهو أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، اعتاد استلهام روح شهر رمضان في نشاطه العام منذ انضمامه إلى مجلس ولاية نيويورك عام 2021، وحرص على ذلك خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة العام الماضي.

ففي يومٍ من حملته الانتخابية في مارس/آذار الماضي، نشر ممداني صورة له وهو يتناول وجبة الإفطار على متن قطار الأنفاق، وحصدت تلك الصورة أكثر من مليون مشاهدة، وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتوقع نيويورك تايمز أن شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفا تماما بالنسبة لممداني، وذلك نظرا لجدول أعماله المزدحم في مقر البلدية، وبسبب الضغوط اليومية المرهقة لقيادة أكبر مدينة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مساعدة ممداني المقرَّبة، زارا رحيم، أنه سينظّم في الأيام الأولى من شهر الصيام موائد إفطار مع رجال الإطفاء وسائقي التوصيل وغيرهم من المسلمين العاملين في المدينة، وذلك ضمن إستراتيجية للتركيز على المشروعات الخدمية والتواصل المجتمعي التي تُجسّد قيم شهر رمضان.

وحسب المصدر نفسه، فإن ممداني سيواصل نشاطه المألوف حيث سيلقي بعض الخطابات، وسيتنقل في مختلف أنحاء المدينة ويلتقي بعض الناخبين، وسيتناول الإفطار في عدد من المطاعم المحلية المفضلة لديه على مدار الأسابيع، وسيدعم جهود توزيع الوجبات التي تقودها بعض المساجد التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين.

وأضافت الصحيفة أن ممداني سيدمج جزءا كبيرا من إستراتيجية حملته الانتخابية لشهر رمضان في أسلوبه اليومي في إدارة شؤون المدينة، ومن المتوقع أن يصوّر بعض مقاطع "الفيديو" المتعلقة برمضان.

وفي هذا الصدد، يخطط فريق ممداني للتواصل بشكل خاص مع الجاليات المسلمة في المدينة المنحدرة من غرب أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط والأمريكيين من أصول أفريقية، وذلك بهدف إبراز التنوع الثقافي لمسلمي المدينة.

معاني رمضان

وتعليقا على تلك الخطط، قالت نيويورك تايمز إن ممداني سيحظى من خلال أول شهر رمضان له رئيسا لبلدية نيويورك بفرصة كبيرة لعرض التجربة الثقافية الإسلامية في المدينة.

وعن السياق العام لهذه التجربة، أشارت الصحيفة إلى أن شهر رمضان يحل هذا العام في ظروف عصيبة على كثير من مسلمي المدينة بسبب تداعيات الأوضاع السياسية الداخلية والعالمية على مجتمعاتهم.

فبسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة طيلة عامين، سيقضي سكان القطاع شهر رمضان وسط أنقاض منازلهم، في حين يشعر آخرون في الشتات بالعجز عن مساعدتهم. كما يأتي رمضان في وقت عصيب بشكل خاص للمهاجرين المسلمين في أمريكا ممن يخشون استهدافهم من موظفي إدارة الهجرة أثناء تجمُّعهم لأداء الصلاة أو تناول الإفطار.

وترى الصحيفة أن أنصار ممداني يأملون أن يكون رمضان هذا العام مصدر مزيد من الفخر في صفوف مسلمي المدينة، الذين عانوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 مختلف أشكال المضايقات وتزايد الإسلاموفوبيا.

ولم يسلم ممداني بدوره من تلك المضايقات، وتعرَّض لموجة من الهجمات ذات الطابع الديني والعرقي خلال حملته الانتخابية لمنصب رئيس البلدية، وأعرب عن قلقه من أن المناخ السياسي الحالي قد جعل المسلمين في نيويورك أقل أمانا.

من جهة أخرى، يتيح شهر رمضان فرصة لممداني ليعطي نموذجا للمرء الذي يجمع بين ممارسة شعائره الدينية والاضطلاع بمهامه قائدا سياسيا. وقبل نحو أسبوع، أشار ممداني في خطاب أمام مشرعي الولاية إلى أن رمضان حاضر في ذهنه، وأنه سيعرض تفاصيل ميزانيته الأولية مع حلول رمضان.

أزمة الثلوج

ويواصل ممداني مهامه في رمضان، بعد أن حظي بإشادة واسعة لتعامله مع العاصفة الشتوية والتساقطات الثلجية التي ضربت المدينة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق تقرير لموقع بوليتيكو.

وأفاد الموقع بأنه بمجرد أن بدأ تساقط الثلوج في الساعات الأولى من ذلك اليوم، تحركت إدارة الصرف الصحي في المدينة على الفور، وجرت تعبئة أكثر من 5000 فرد يستخدمون 2500 قطعة من المعدات، عملوا بنظام مناوبات مدة 12 ساعة لإزالة الثلوج ورش الملح على شوارع المدينة. وقد شارك ممداني شخصيا في عملية إزالة الثلوج.

وأضاف الموقع أنه إلى جانب التقدم المحرَز في كيفية تعامل إدارة الصرف الصحي مع العواصف، فإن رئيس البلدية تمكَّن من تفادي السيناريوهات الأكثر كارثية مثل شلل بعض الأحياء بسبب تراكم الثلوج أو مشاهد حوادث السير الناجمة عن الطبقات الجليدية، وكلها مشاهد لا تزال عالقة في أذهان سكان نيويورك، وتُذكّرهم بالعواصف الثلجية الهائلة في عامي 2010 و2018.

وأوضح "بوليتيكو" أن ذلك الإنجاز تَحقق بفضل استعانة ممداني في تسيير المدينة بالعديد من الخبراء الحكوميين المخضرمين، الذين يتمتعون بكفاءة عالية في إدارة العمليات اليومية، ومنهم النائب الأول لرئيس البلدية دين فليهان.

ونقل الموقع عن المستشار الديمقراطي جون بول لوبو قوله إن نيويورك شهدت في الماضي عواصف ألحقت أضرارا سياسية حقيقية في المدينة، لكنَّ الأمر هذه المرة كان مختلفا.

ومع ذلك، لم يَسلم ممداني من انتقادات معارضيه، لكنَّ العمدة السابق بيل دي بلاسيو -وهو من الحزب الديمقراطي– دخل على الخط للدفاع عن ممداني، قائلا إنه سيظل دائما يناضل ضد التحيزات اليمينية المسبقة ضده لكنه سيواصل سعيه لتحقيق وعوده الانتخابية الرئيسية.