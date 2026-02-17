حادثة أثارت الذهول.. طائر مصاب في ألمانيا يطرق باب المستشفى بنفسه

أثارت قصة طائر من فصيلة "الغاق" كسر عاداته الحذرة ولجأ إلى مستشفى في مدينة بريمن الألمانية لطلب المساعدة، موجة من الإعجاب والتعليقات اللطيفة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ذهول من ذكاء الطائر واستنفار السلطات لإنقاذه.

طائر الغاق، أو كما يُعرَف بـ"غراب البحر"، طائر حذر وخجول بطبعه، يتجنب البشر ومناطق سكناهم، لكن ما حدث في مدينة بريمن الألمانية كان استثناء للقاعدة؛ حيث فُوجئت ممرضة في أحد المستشفيات بنقر الطائر على الزجاج وكأنه يستغيث.

ومع استدعاء فرق الإطفاء المتخصصة بالتعامل مع الحيوانات، تبيّن وجود صنارة صيد عالقة في منقاره تسببت له بجرح بليغ.

خضع الطائر لعملية تخدير بسيطة لإزالة القطعة المعدنية وعلاج الجرح، وبقي تحت المراقبة لفترة وجيزة.

ويعد الغاق طائرا مائيا مميزا بريشه الأسود اللامع وعنقه الطويل، ويقدر عدده في ألمانيا بنحو 25 ألف زوج.

وبما أنه يتغذى بشراهة على الأسماك (نحو نصف كيلوغرام يوميا)، فمن المرجّح أن الصنارة علقت به أثناء محاولته الصيد، وهو ما دفعه في لحظة يأس لكسر مسافة الأمان مع البشر والبحث عن علاج في "قلب" المستشفى.

ذكاء فطري أم استنفار إنساني؟

رصدت حلقة (2026/2/17) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع لجوء طائر الغاق لمستشفى ألماني طلبا للعلاج وردود الأفعال التي أثارها هذا الحدث.

من جانبه، أبدى فهد إعجابه بمستوى الاهتمام الذي حظي به الطائر من كافة الفرق، مغردا:

ما شالله، كل الفرق استنفرت لتعالج الطير المصاب.. الإسعاف والإطفاء، ومنيح ما اتدخلت كل الحكومة وأعلنوا حالة الطوارئ.. الشعب بيساعد الكل بدون فرق

أما ريما، فقد توقفت عند اللحظة التي قرر فيها الطائر الثقة بالبشر، قائلة:

مع إنه الغاق عادة بعيد عن البشر.. بس لما صار مصاب، لجأ إلهم عشان يلاقي مساعد

من جانبها، علّقت نسرين بأسلوب فكاهي على اختيار الطائر لمكان العلاج، وكتبت:

تخيلوا طير يطرق باب الطوارئ لحاله.. الغاق واضح عنده حس فكاهة أو على الأقل عقل للبقاء

بينما رأت فدوى في القصة جانبا إنسانيا ملهما، معلقة:

حلو لما البشر يساعدوا الحيوانات المصابة.. الممرضة ورجال الإطفاء سووا يومهم بطريقة كتير حلوة

أما هاني، فقد تساءل عن التخصص المهني في التعامل مع الحالة وعن مصير الطائر، حيث قال: