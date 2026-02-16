منصة قصص محظورة: هذه تفاصيل شبكات النفوذ الروسية بعد رحيل مؤسس فاغنر

أفادت إذاعة فرنسا الدولية أن منصة التحقيقات الدولية "قصص محظورة" (Forbidden Stories)، وهي منظمة غير ربحية تأسست في باريس عام 2017 وتتمثل مهمتها في مواصلة ونشر أعمال الصحفيين المهددين أو الممنوعين من الاستمرار في عملهم، كشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق بشبكات النفوذ الروسية في أفريقيا وأميركا اللاتينية. ونشرت المنصة يوم السبت جزءا جديدا من سلسلتها "آلة الدعاية"، مؤكدة أن شبكات النفوذ الروسية التي كان يديرها مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين انتقلت إلى إشراف مباشر من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فقد تلقت رئيسة تحرير صحيفة "كونتينت" (The Continent)، وهي صحيفة رقمية أسبوعية أُطلقت في جنوب أفريقيا عام 2020، تلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 رسالة مجهولة المصدر تضمنت أكثر من 1400 صفحة من الوثائق الداخلية لشبكة بريغوجين. وشملت هذه الوثائق خططا إستراتيجية وتقارير أنشطة وميزانيات وسيرا ذاتية، لتشكل "كنزا معلوماتيا" مكّن المحققين من تتبع كيفية انتقال السيطرة من فاغنر إلى الاستخبارات الروسية. وأفادت الإذاعة أن الصحيفة أخضعت الوثائق للتدقيق والتحقق قبل أن تسلمها إلى المنصة.

سيناريوهات زعزعة الاستقرار

وأوضحت المنصة أن الوثائق كشفت عن تخصيص ميزانية شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار لدعم وسائل إعلام وصحفيين محليين في أفريقيا وأميركا اللاتينية، بهدف نشر روايات مؤيدة لروسيا أو معلومات مضللة تخدم مصالح الكرملين.

ووفقا لما نقلته إذاعة فرنسا الدولية عن التحقيق، فإن الشبكة وضعت سيناريو لانقلاب في السنغال، وخطة لإشاعة الفوضى في ليبيا، إضافة إلى مشروع لإخراج شركة "أورانو" الفرنسية من النيجر. كما تضمنت تصورا لبناء ما سمي "اتحاد الاستقلال" في منطقة الساحل عام 2023، قبيل الإعلان عن إنشاء تحالف دول الساحل.

وأكدت إذاعة فرنسا الدولية أن المنصة تعتزم نشر سلسلة من التحقيقات على مدى الأسابيع المقبلة، لتسليط الضوء على أبعاد النفوذ الروسي في العالم، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك ضمن مشروعها "آلة الدعاية".