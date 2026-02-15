أوباما يخرج عن صمته ويعلق على نشر ترمب لـ"فيديو القردة"

خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته إزاء فيديو ظهر فيه إلى جانب زوجته ميشيل أوباما في هيئة قردين، ونُشر ذلك الفيديو على حساب الرئيس دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي وأثار موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية التي اعتبرته تصرفا عنصريا.

وعلق أوباما السبت على الموضوع في تصريحات صحفية قال فيها إن غالبية الشعب الأمريكي ترى أن ذلك السلوك مقلق للغاية، وأضاف أن هناك مهزلة تحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون بحيث إن قيم اللياقة والذوق وتقدير المسؤولية أصبحت مفقودة.

وبدل مناقشة محتوى مقطع الفيديو المثير للجدل، استغل أوباما هذه المناسبة للتنديد بما وصفه بانهيار أوسع في الخطاب السياسي، وفق تعبير ديلي بيست. ووجّه أوباما انتقادات مباشرة للسياسيين والشخصيات العامة الذين يروجون لخطابات تحريضية.

ترمب يرفض الاعتذار

وفي وقت سابق رفض الرئيس ترمب الاعتذار عن نشر الفيديو وقال في تصريح صحفي "لم أرتكب أي خطأ"، بيد أنه أشار إلى إدانته للمشاهد العنصرية الواردة في المقطع المصور.

وقال ترمب في حديث آخر إنه لم يشاهد المقطع كاملا، وأضاف "شاهدت الجزء الأول فقط ولم أشاهد الفيديو كاملا"، موضحا أنه أحاله إلى موظفيه لنشره من دون أن "يشاهدوه هم أيضا بالكامل".

ويتضمن المقطع، الذي نُشر الخميس قبل الماضي وسُحب لاحقا وكانت مدته دقيقة واحدة، مزاعم متكررة حول تزوير نتائج انتخابات عام 2020، متهما شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات بالمساعدة في التلاعب بالنتائج لصالح الديمقراطيين.

وفي ختام الفيديو، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين لمدة ثانية تقريبا، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الحادة. ووصف البيت الأبيض في البداية ردود الفعل الرافضة للفيديو بأنها "غضب مصطنع"، ثم عاد لاحقا ليؤكد أن موظفا نشره "عن طريق الخطأ".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان، إن "هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترمب على أنه ملك الغابة والديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم (لايون كينغ)".

وأثار مقطع الفيديو استنكارا واسعا من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ووصف السيناتور الجمهوري تيم سكوت، العضو الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، المقطع بأنه "من أكثر الأمور التي شهدها البيت الأبيض عنصرية".