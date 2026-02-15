أكبر تحوُّل بالعقيدة القتالية.. الجيش الأمريكي "يستبدل الفولاذ بالدم"

نقلت صحيفة واشنطن تايمز عن كبير مسؤولي التكنولوجيا في الجيش الأمريكي أليكس ميلر قوله إن المؤسسة العسكرية تسعى إلى تغيير جذري في طريقة خوض الحروب المستقبلية، عبر الاعتماد على تقنيات ذكية قابلة للاستبدال تتولى تنفيذ المهام الأخطر، مثل اختراق حقول الألغام، وإعادة إمداد القوات المحاصرة، وإجلاء الجرحى من الخطوط الأمامية.

وتُعَد هذه الخطوة من أكبر التحولات في تاريخ العقيدة القتالية التقليدية للجيش الأمريكي، التي وصفها مراسل الصحيفة لشؤون الدفاع والأمن القومي جون سيوارد في تقريره بأنها "استبدال الفولاذ بالدم".

وأكد ميلر أن هذا التحول لا يقتصر على تزويد الجنود بأدوات إضافية بل يهدف إلى جعل الجيش بأكمله أكثر سرعة وفاعلية، بحيث تكون التكنولوجيا -لا الجنود- أول ما يواجه العدو في ساحات القتال.

ووفقا للتقرير، فإن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذاتية يمثل تغييرا ثقافيا كبيرا داخل الجيش الأمريكي، إذ بات دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتقدمة شرطا أساسيا في تصميم أنظمة الاتصالات والاستخبارات والمركبات العسكرية.

وأوضحت واشنطن تايمز أن نهج الجيش في تنفيذ عمليات الاختراق لم يتغير جوهريا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع إدخال شحنة إزالة "الألغام الخطية"، وهي في الأساس كابل معدني مزود بعبوات ناسفة تُفجَّر لفتح ممر آمن أمام الجنود.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي اختبر، خلال العروض العسكرية والتجارب الميدانية التي أجراها حديثا، مركبات أرضية غير مأهولة قادرة على تنفيذ عمليات شق الممرات في العوائق الدفاعية دون تعريض الجنود لموجات انفجار أو نيران معادية، في نموذج لما تصفه الشركات المطوِّرة بأنه "تكامل بين الإنسان والآلة".

التكنولوجيا في الميدان

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش تبنى دورات تحديث أسبوعية سريعة تسمح بإدخال التكنولوجيا مباشرة إلى ميادين التدريب، وتمكين الجنود من تعديلها وتحسينها بأنفسهم، وكذلك تصنيع قطع بديلة للطائرات المسيَّرة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد.

ويعزو ميلر هذا التحول إلى إصلاحات في سياسات المشتريات العسكرية، قادها وزير الحرب بيت هيغسيث، مما أزال كثيرا من القيود البيروقراطية التي كانت تعوق الابتكار.

وتجري بالفعل اختبارات موسَّعة لهذه التقنيات في تشكيلات عسكرية كبرى عدة، في مؤشر على أن التحول لم يعد نظريا.

واختتمت واشنطن تايمز تقريرها بتصريح لأليكس ميلر قال فيه إن هدف الجيش هو الحفاظ على التفوق الأمريكي في تكنولوجيا الدفاع، وضمان أنه في المواقف التي تنطوي على أكبر الأخطار في ساحة المعركة، يواجه خصوم الولايات المتحدة أدوات قابلة للاستبدال لا جنودا.

وأضاف "نحن لا نضع الجنود في الخط الأول. نحن نستبدل الفولاذ بالدم، والفولاذ يكون في جانبنا، والدم من جهتهم".