وزير الخارجية العراقي: فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية سيؤدي إلى كارثة بالمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تترقب بقلق بالغ مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب عن أمله في أن تفضي إلى نتائج إيجابية تخدم البلدين والمنطقة بأسرها، محذرا من أن فشلها قد يقود إلى كارثة تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وفي حوار مع الجزيرة مباشر من ميونخ، قال حسين إن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في جنيف خلال أيام، مؤكدا أن بغداد تساند المسار السلمي والتفاوضي، وترى أن استمرار الحوار -في حال عدم التوصل إلى نتائج فورية- أفضل بكثير من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية.

وأضاف أن البديل عن التفاهم سيكون خطيرا على المنطقة، خصوصا إذا تحولت أي مواجهة محتملة إلى حرب طويلة الأمد.

وحول انعكاسات اندلاع حرب أمريكية على إيران، شدد الوزير العراقي على أن جغرافيا العراق تجعله في قلب أي تصعيد، بوصفه دولة جارة لإيران، ما يعني أن الأجواء العراقية والمناطق المحيطة بها ستتأثر مباشرة.

وتابع أن التأثير لن يقتصر على العراق وحده، بل سيمتد إلى مجمل جغرافيا المنطقة والخليج، واصفا المعادلة المحتملة بأنها خطيرة وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وأكد حسين أن من واجب جميع الأطراف دعم استمرار العملية التفاوضية، حتى لو لم تحقق اختراقا سريعا في يومين أو أكثر.

وساطة عراقية

وفي ما يتعلق بإمكانية اضطلاع بغداد بدور وساطة بين طهران وواشنطن، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تربطها علاقات ممتازة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ترتبط بعلاقات متطورة مع الولايات المتحدة، التي وصفها بالحليف الذي دعم العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" (تنظيم الدولة).

لكن وزير الخارجية العراقي أشار إلى أن الوساطة الفعلية تقوم بها سلطنة عمان حاليا، مؤكدا وجود تنسيق كامل بين بغداد ومسقط، مع تمنيات العراق بنجاح الجهود العمانية.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استعداد الرئيس دونالد ترمب للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، رأى حسين أن مجرد الدعوة إلى لقاء على مستوى القيادات تمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كان عقد اللقاء نفسه غير محسوم بعد.

وأشار إلى أن الإطار الطبيعي للمباحثات سيكون بين الوفدين الأمريكي والإيراني، وأن مثل هذه القضايا ينبغي بحثها ضمن هذا السياق التفاوضي.

ترشيح المالكي

وفي الشأن الداخلي، علّق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ما يتداول حول رفض أمريكي لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، موضحا أنه لا يملك معطيات دقيقة حول خلفيات الموقف الأمريكي، وإن كان واضحا أن هناك تصريحا من الرئيس الأمريكي بهذا الشأن.

وقال حسين إن بعض المسؤولين الأمريكيين يربطون ذلك بعلاقة المالكي بإيران، لكنه شدد على أن مسألة اختيار رئيس الوزراء شأن داخلي تحكمه آليات البرلمان والدستور العراقي، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بجدية مع أي موقف سياسي أمريكي في إطار العلاقات الثنائية.

وأكد أن الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية هو من رشح المالكي، وأن القرار النهائي في كيفية التعاطي مع الموقف الأمريكي يعود للقوى السياسية العراقية، ولا سيما الإطار الشيعي، الذي بدأ بالفعل مناقشة هذه المسألة.

وعن ترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، أقر حسين بأنه مرشح، واعتبر أن لديه فرصة كبيرة للحصول على دعم الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، موضحا أن البرلمان لم يفشل في التوافق، بل لم تطرح الأسماء رسميا بعد في جلسة انتخاب الرئيس، وأن الخيار النهائي يعود لأعضاء مجلس النواب.

تنظيم الدولة

وفي ملف أمني حساس، كشف وزير الخارجية العراقي أن بلاده استلمت أكثر من 5700 من عناصر تنظيم الدولة الذين كانوا محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن القرار جاء على خلفية مخاوف من استغلال هؤلاء لحالة القتال بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والعشائر والقوات الحكومية السورية للفرار وإعادة تنظيم صفوفهم، مشيرا إلى أن بعضهم عراقيون، فيما ينتمي معظمهم إلى جنسيات أخرى.

وبيّن أن تنظيم الدولة نشأ في العراق وامتد إلى سوريا، وأن له امتدادات ونشاطات إجرامية في الساحة العراقية، ما يمنح بغداد الحق في محاكمة من تورطوا في أعمال إرهابية داخل أراضيها.

وفي الوقت نفسه، أكد أن العراق بدأ بجمع بيانات هؤلاء السجناء والتواصل مع الدول التي يحملون جنسياتها -سواء عربية أو إسلامية أو غربية- من أجل استعادتهم ومحاكمتهم في بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أنه بحث هذا الملف مع عدد من المسؤولين خلال لقاءاته الدولية.

أما بشأن العلاقات العراقية السورية، فوصفها بأنها طبيعية، مشيرا إلى استمرار التواصل الدبلوماسي والأمني، وإبقاء السفارة العراقية في دمشق مفتوحة وفاعلة.

وأكد وجود تنسيق واضح بين بغداد ودمشق، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة في المناطق الحدودية المشتركة، حيث تنشط خلاياه بين الحين والآخر، ما يستدعي تعاونا أمنيا مستمرا بين الجانبين.