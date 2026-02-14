مظاهرات في بريطانيا وفرنسا دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين

خرجت مظاهرات اليوم السبت في بريطانيا وفرنسا دعما لفلسطين، وركزت الفعاليات الجديدة على التضامن مع غزة والأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار، وسط دعوات لمحاسبة إسرائيل على ما يصفها المحتجون بالانتهاكات المستمرة.

ففي لندن، أُقيمت فعالية تضامنية ضمن حملة "الأشرطة الحمراء" بالقرب من قصر باكنغهام، في خطوة قال منظموها إنها تهدف إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العام البريطاني.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المشاركين رفعوا لافتة كبيرة تشير إلى وجود 9100 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 3500 معتقل إداري ونحو 400 طفل وأكثر من 50 امرأة، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم محتجزون دون محاكمة.

وقال المراسل إن اختيار موقع الفعالية في قلب المنطقة السياحية بلندن جاء لإيصال الرسائل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مشيرا إلى أن التحرك يأتي غداة حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية قضى بعدم قانونية تصنيف جماعة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، وهو الحكم الذي طعنت فيه الحكومة البريطانية.

وفي باريس، خرج مئات المتظاهرين بدعوة من جمعيات حقوقية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. ونقل مراسل الجزيرة أن المشاركين اعتبروا أن وقف إطلاق النار لا يطبق فعليا على الأرض، مطالبين الحكومات الغربية بالضغط على إسرائيل لإنهاء العمليات العسكرية.

كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واعتبروا أنها لا تمثل حلا عادلا للقضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار تحركاتهم لمنع تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الفعاليات الشعبية في عدد من العواصم الأوروبية، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن الموقف من الحرب في غزة.