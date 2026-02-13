ماكرون: يجب تسليح أوروبا وعلى أمريكا احترامها

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تتحول أوروبا إلى قوة جيوسياسية قادرة على حماية مصالحها والدفاع عن أوكرانيا في مواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي.

وقال ماكرون، في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يكون بالرضوخ لمطالب روسيا، بل بزيادة الضغط عليها، والاستمرار في استهداف اقتصادها الحربي، وضرب ما أسماه أسطول الظل الذي تتهم موسكو بتسييره في البحار والمحيطات.

وأضاف أن روسيا أصبحت دولة ضعيفة بعد أن أنفقت مبالغ طائلة على حرب لا معنى لها، وأكد أهمية مواصلة تعزيز الضغوط عليها، معتبرا أنه لا سلام في أوكرانيا دون أوروبا، وأن على الأوروبيين المشاركة في المفاوضات لضمان حل عادل.

وفي شأن العلاقات عبر الأطلسي، قال ماكرون إن "أوروبا ستكون خير حليف للولايات المتحدة، ونحن نحترمها، وعليها احترامنا".

ودعا الدول الأوروبية إلى خفض اعتمادها على الآخرين في المجال الدفاعي، وصناعة منظومات دفاع جوي متقدمة، مؤكدا أن أوروبا لديها ما يكفي من القوة، وعندما تكون أقوى ستكون شريكا أفضل للولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن إعادة تسليح أوروبا ضرورة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية، ولفت إلى أن التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا سيجعل أوروبا مضطرة للتعامل مع "روسيا العدوانية التي لا تزال تدعم صناعة الحرب"، على حد قوله.

وقال إن "أوكرانيا هي التحدي الرئيسي بالنسبة لأوروبا، ويجب أن نعمل على تأسيس السلام عبر التشارك الاقتصادي، وأن يستلهم الجميع من أوروبا بدلا من محاولة تقسيمها".

واختتم ماكرون كلمته بالتأكيد على أن الوقت حان لإظهار قوة أوروبا، وأن التحرك المشترك والاعتماد على الذات في الدفاع والمفاوضات، سيكونان مفتاح السلام والأمن المستدامين في القارة الأوروبية.