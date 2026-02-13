صحف عالمية: إسرائيل محت مجتمعات فلسطينية كاملة من الضفة

رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تمثل تحولا خطيرا، يهدف عمليا إلى تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه بينما كان العالم منشغلا بالإبادة في غزة، كثَّف المستوطنون في الضفة الغربية حملة تطهير عرقي، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خمسهم من الأطفال.

وأضافت أن عددا كبيرا من الفلسطينيين أُجبروا على النزوح من ديارهم، حيث مُحيت مجتمعات فلسطينية بأكملها في مساحات شاسعة من الأراضي، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية خلال أشهر يسارع شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف إلى اتخاذ خطوات حاسمة في الضفة.

ترمب يسعى لصفقات

وفي موضوع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، نشر موقع ناشيونال إنترست مقالا رأى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصارمة بشأن إيران تزيد احتمال ضربة عسكرية أمريكية، لكنه أضاف أن "الحرب ليست حتمية، وتظل رغبات ترمب تكتيكية وليست إيديولوجية".

وأوضح كاتب المقال أن ترمب يسعى لصفقات يمكن تقديمها على أنها انتصارات، مشيرا إلى أنه "سيتضح خلال أسابيع وربما الأشهر المقبلة أي طرف سيكون الأقوى، الصقور الذين يعتقدون أن الظروف قد أضعفت إيران بما يتيح إتمام المهمة، أم حذر رئيس يخشى أن يصبح مسؤولا عن مستنقع آخر في الشرق الأوسط".

وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن المؤشرات المحيطة بلقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي توحي أن "واشنطن تفضّل حقا الخيار الدبلوماسي مع طهران".

واتضح من تصريحات نتنياهو -وفق الصحيفة- أن إسرائيل لن تكون ملزَمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

حجب "واتساب"

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ناشطي حرية الإنترنت اتهموا روسيا بالتوجه نحو فرض رقابة شاملة عبر تضييق تطبيقات المراسلة المشفرة، داعين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وغوغل إلى التحرك.

وأشار الناشطون إلى أن السلطات الروسية حجبت تطبيق "واتساب" في محاولة لدفع الروس إلى استخدام تطبيق "ماكس" المدعوم من الدولة، الذي يقول منتقدون إنه أداة محتملة للتجسس، في حين نُقل عن مصدر مقرَّب من الكرملين أن السلطات تختبر آليات حجب أوسع قد تُفرض لاحقا على تطبيقات أخرى مثل "تليغرام".