بالرصاص وقنابل الغاز.. فلسطينيون يروون اعتداءات المستوطنين عليهم في نابلس

روى فلسطينيون للجزيرة مباشر تفاصيل هجوم شنه مستوطنون على قرية تلفيت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تخلله إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، وتخريب منازل ومركبات، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق شهاداتهم.

وقال الأسير المحرر في صفقة التبادل الأخيرة قتيبة مسلم إن الهجوم بدأ بكمين استهدف مزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين. وأضاف أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة جديدة على جبل "عين عينا" بين تلفيت وقصرة، هاجموا القرية وهم مدجَّجون بالسلاح، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت، في حين اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق عليها الأهالي اسم "معركة المسجد"، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال المواطنين داخل المسجد خلال صلاة الجمعة ومنعتهم من الحركة.

وقال محمد الرازي، وهو من القدس المحتلة وكان في زيارة عائلية للقرية، إن الهجوم باغته وعائلته بعد يوم واحد من خروج طفلته الرضيعة من المستشفى. وأضاف أن المستوطنين حطموا سيارته وأطلقوا النار اتجاه المنازل، مشيرا إلى أنه شاهد أحد المصابين بالرصاص أمام عينيه، وأن قنابل الغاز كادت تتسبب في اختناق طفلته البالغة شهرين.

يوسف أبو عيشة، أحد أصحاب المنازل المتضررة، أكد أن الاعتداءات تكررت مرات عدة، لكنها كانت "الأشرس" هذه المرة، مع هجوم واسع بالحجارة وقنابل الصوت والغاز، مما ألحق أضرارا مادية بالمنازل والمركبات. وقال إن الأطفال عاشوا حالة رعب شديدة، محذرا من خطورة ما قد يحدث مستقبلا مع وجود بؤرة استيطانية جديدة تشكل تهديدا يوميا لأهالي القرية.

أما رجاء أبو عيشة، فأشارت إلى أن العائلة احتمت داخل المنزل مع تصاعد إطلاق النار وتحطم النوافذ، وطالبت بتدخل دولي فوري لحماية المدنيين خصوصا النساء والأطفال الذين يعيشون تحت تهديد دائم.

وحذَّر رئيس مجلس قرية تلفيت محمود أبو عيشة من خطورة الوضع، وقال إن القرية محاصرة من جميع الجهات، مناشدا المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للسكان.

ووفق شهود عيان، فقد أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية وانتشرت بمحيطها، في حين حاول المستوطنون اقتحام الأحياء السكنية، مما تسبب في حالة ذعر واسعة بين العائلات.

تأتي هذه التطورات مع تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات لمنظمات حقوقية من أن استهداف المدنيين وممتلكاتهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.