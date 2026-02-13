قال ممثلو الادعاء العام في إسرائيل، الخميس، إن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي ومدنيّا اعتُقلوا للاشتباه في استخدامهم معلومات سرية للمراهنة على العمليات العسكرية الإسرائيلية عبر منصة مراهنة إلكترونية مشهورة.

وأفادت عدة صحف أمريكية بأن مكتب المدعي العام الإسرائيلي قرر اعتقال عدد من الأشخاص في هذه القضية، ووجّه هذا الأسبوع تهما إلى اثنين من المعتقلين وهما جندي احتياط وشخص مدني، تشمل عرقلة سير العدالة والرشوة و"جرائم أمنية خطيرة".

وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية والجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في مراهنات يُشتبه في أنها "استندت إلى معلومات سرية اطلع عليها جنود الاحتياط بحكم خدمتهم في الجيش".

ووُضعت الرهانات المشار إليها في التحقيق على منصة المراهنات الشهيرة "بولي ماركت". ولم يتم الكشف عن هويات الموقوفين وتفاصيل الرهانات والتحقيق، بموجب أمر حظر نشر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تلك المراهنات لم تلحق أي ضرر بالعمليات العسكرية، وأكد أنه يتعامل بجدية مع استخدام المعلومات السرية للغاية لتحقيق مكاسب شخصية، واصفا تلك الأفعال بأنها "انتهاك أخلاقي جسيم".

وسائل إعلام دولية وازنة بينها سي إن إن وصحيفة وول ستريت جورنال تعاملت مع منصات التنبؤ على الإنترنت للاستفادة من بياناتها

مخاوف عالمية

ويأتي كشف تلك القضية وسط تزايد المخاوف عالميا بشأن استخدام المعلومات الداخلية للتداول على منصات مثل "بولي ماركت"، التي تعتبر نفسها "أكبر سوق تنبؤات في العالم". ويواجه المنظمون والمشرّعون في العديد من الدول تحديات جمة بسبب انتشار منصات المراهنات التي تُستخدم أيضا كأدوات للتنبؤ.

وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن الشركة تفتح المجال أمام أي خبير في أي موضوع، وتتيح له فرص الربح من التداول بناء على خبرته، ويمكن أن يكون أي شيء تقريبا موضوعا للتداول، بما في ذلك توقيت أو موقع عملية عسكرية.

وأوضحت نيويورك تايمز أنه نظرا للشعبية المتزايدة لأسواق التنبؤ عبر الإنترنت، فإن احتمالاتها أصبحت مؤشرات لتقييم الأخبار والتطورات السياسية والمالية المرتقبة. وقد تعاونت وسائل إعلامية دولية وازنة بينها سي إن إن وصحيفة وول ستريت جورنال مع هذه المنصات للاستفادة من بياناتها.

مستخدم مجهول على منصة "بولي ماركت" راهن على سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحقق ربحا قدره حوالي 400 ألف دولار

سقوط مادورو وهجوم على إيران

إعلان

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، راهن مستخدم مجهول على منصة "بولي ماركت" على سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحقق ربحا قدره 400 ألف دولار تقريبا من ذلك التوقع، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان مسؤول حكومي قد استغل معلومات سرية لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي عملية أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة الشهر الماضي بأن مستخدما مجهولا راهن بشكل صحيح بعشرات الآلاف من الدولارات الصيف الماضي على توقيت هجوم إسرائيلي على إيران ونهاية العمليات العسكرية هناك.