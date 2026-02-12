"لم يعجبني حديث رئيستها".. ترمب يبرر زيادة الرسوم الجمركية على سويسرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس الثلاثاء- إنه قرر رفع الرسوم الجمركية على سويسرا بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة سويسرا السابقة كارين كيلر سوتر، وبرر ذلك القرار بقوله إنه "لم تعجبني طريقة حديثها".

وفي تفاصيل ذلك القرار، قال الرئيس ترمب -في حديث مع قناة فوكس بيزنس- إنه تلقى ذات مرة "مكالمة طارئة، أعتقد أنها من رئيسة وزراء سويسرا، وكانت حادة اللهجة، لطيفة لكنها حادة اللهجة للغاية"، وأشار إلى أنها كررت مرارًا وتكرارًا "نحن دولة صغيرة".

وتابع الرئيس ترمب أن الرئيسة السويسرية "كررت ذلك مرارًا وتكرارًا. لم أستطع إنهاء المكالمة معها". وأضاف "كانت الرسوم الجمركية عند 30%، ولم يعجبني أسلوب حديثها معنا، لذا بدلاً من تخفيضها رفعتها إلى 39%"، وأشار إلى أنه تلقى سيلا من الطلبات من أشخاص من سويسرا، وقال "سنفعل شيئًا أكثر قبولًا".

وحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، فإن من المرجح أن الرئيس ترمب كان يشير إلى الرئيسة السويسرية السابقة كارين كيلر سوتر التي غادرت منصبها في 31 ديسمبر/كانون الأول، وخلفها الرئيس الحالي غي بارميلان.

وكان الرئيس ترمب قد تحدث عن فحوى تلك المكالمة الهاتفية خلال خطاب ألقاه الشهر الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وعلق على الرئيسة السويسرية آنذاك بقوله: "أزعجتني بصراحة".

أسلوب متهور

وأفاد موقع "ذا هيل" بأن الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اعتبروا أن تصريحات الرئيس ترمب تُعدّ اعترافاً بأن سياساته الجمركية "لا تتعلق بالأمن القومي".

وكتب أولئك الأعضاء -في بيان نشروه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)- إن الرئيس قرر رفع الرسوم الجمركية على سويسرا بحجة أن طريقة حديثة الرئيسة السويسرية لم يعجبه، وهو ما اعتبروه سلوكا متهورا. ودعوا الأعضاء الجمهوريين في اللجنة إلى الانضمام إليهم لوضع حد لذلك السلوك.