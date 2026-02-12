غارديان: غالوب توقف تتبع نِسب التأييد الرئاسي بأمريكا

أعلنت مؤسسة "غالوب" المتخصصة في استطلاعات الرأي أنها ستتوقف عن تتبّع نسب التأييد الرئاسي في الولايات المتحدة بعد نحو 88 عاما من قياسها بشكل منتظم، في قرار أنهى أحد أشهر مؤشرات الرأي العام منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار جاء في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب مهاجمة استطلاعات الرأي التي تُظهر تراجع شعبيته، على الرغم من إصرار المؤسسة على أن القرار لا يرتبط بأي ضغوط سياسية.

المؤسسة كانت قد خلصت إلى أن نسبة تأييد ترمب انخفضت إلى 36% في ديسمبر/كانون الأول الماضي

هل القرار سياسي؟

وأكدت صحيفة غارديان أن ترمب لم يتوانَ عن مهاجمة المؤسسات الإعلامية التي تنتقده، حيث هدد بتوسيع دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرها استطلاعا أظهر تراجع تأييده إلى 40%، بانخفاض 3 نقاط مئوية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب التقرير، كانت غالوب قد خلصت إلى أن نسبة تأييد ترمب انخفضت إلى 36% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي من أدنى المستويات التي سجلتها غالوب، علما أنه بدأ ولايته الثانية بنسبة تأييد بلغت 47%.

بدورها، قالت غالوب إنها ستتوقف عن قياس شعبية الشخصيات السياسية، وتركّز بدلا من ذلك على "أبحاث طويلة الأمد ومنهجية تتعلّق بالقضايا التي تؤثر على حياة الناس"، مؤكدة أن القرار يأتي "بناء على أهدافها البحثية وأولوياتها".

ويُعد مؤشر غالوب لقياس نسبة تأييد الرئاسة من أكثر المقاييس شهرة في الأوساط الأمريكية، إذ وثق لحظات مفصلية في التاريخ السياسي، من بينها حصول جورج بوش الابن على نسبة تأييد بلغت 90% عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة هارفارد بالتعاون مع مؤسسة هاريس ونُشر في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري أن 51% من الناخبين يعتقدون أن أداء الرئيس ترمب أسوأ من أداء سلفه جو بايدن

ويذكر أن عددا من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي أبدوا قلقهم من تداعيات الغضب الشعبي تجاه أداء الرئيس في المجال الاقتصادي وسياساته الصارمة في ترحيل المهاجرين.

وقالوا إن ذلك الغضب قد ينعكس في الانتخابات النصفية المقبلة باكتساح الديمقراطيين لمجلس النواب وتهديدهم لأغلبية الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تراجع نسبة تأييد الرئيس ترمب، وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة هارفارد بالتعاون مع مؤسسة هاريس، ونُشر في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري أن 51% من الناخبين يعتقدون أن أداء الرئيس ترمب أسوأ من أداء سلفه جو بايدن.