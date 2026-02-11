من هو الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع المصري الجديد؟ (فيديو)

أدى الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للفريق أول عبد المجيد صقر.

وبحسب بيان ⁠للرئاسة المصرية، جرى تعيين الوزير الجديد في إطار ⁠تعديل وزاري شمل 23 تغييرا بين نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وشغل الفريق أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كما عمل سابقا مديرا للكلية الحربية، ومكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا، في يناير/كانون الثاني 2023، بترقية أشرف سالم من رتبة لواء إلى رتبة فريق، وكان حينئذ مديرا للأكاديمية العسكرية.

وهذه هي التعديلات الوزارية في الحكومة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرا للصحة والسكان.

المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرا للنقل.

الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.

الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرا للدولة للإعلام.

الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.

المستشار هاني حنا سدرة عازر، وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرا للعدل.

حسن رداد إبراهيم السيد، وزيرا للعمل.

الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرا للثقافة.

الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرا للشباب والرياضة.

المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرا للصناعة.

السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية.

الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

إعلان

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن قرار الرئيس رقم (75) لسنة 2026 الخاص بالتعديل الوزاري قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنه يتعين على رئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.