تعرف على الأعضاء الجدد في الحكومة المصرية بعد التعديل الوزاري

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخاله على التشكيلة الحكومية الحالية ويشمل حقائب خدماتية.

وتمحور التعديل حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.

وشمل التغيير أيضا إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.

وفي إطار التعديل، تم فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة. وسيواصل كامل الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة.

كذلك تم فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، على أن تنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط في التعاون الدولي.

ولم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والبترول والصحة.

وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.

وفي ما يلي أعضاء الحكومة في التعديل:

1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كان الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

2- الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط.

3- الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، وزيرا للاستثمار والتجارة الدولية.

4- ضياء رشوان وزيرا للإعلام.

5- اللواء المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.

6- هاني حنا عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

7- محمود محمد الشريف وزيرا للعدل، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم منذ 2014، إذ تولى رئاسة غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالوزارة.

8- جيهان زكي وزيرة للثقافة.

9- حسن رداد السيد وزيرا للعمل.

10- جوهر نبيل محمد وزيرا للشباب والرياضة.

11- خالد هاشم ماهر وزيرا للصناعة.

12- عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

13- رندا المنشاوي وزيرة للإسكان، شغلت منصب نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكانت مسؤولة عن ملفات المتابعة والمرافق.

14- رأفت عبد العزيز هندي وزيرا للاتصالات.

15- خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان يشغل مع هذه الحقيبة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

16- منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية.

17- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد أن كان وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

التعديلات تضمنت أيضا تعيين نائب لرئيس الحكومة و4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان هم:

1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

2- سمر إبراهيم نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

3- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

4- وليد عثمان نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

5- أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق.