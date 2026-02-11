الاتحاد الأفريقي يبحث النزاعات والانقلابات العسكرية قبيل قمة أديس أبابا

شهد مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة، إيذانا ببدء التحضيرات النهائية للقمة الأفريقية الـ39، وسط أجندة مثقلة بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعكس حجم التحديات التي تواجه القارة.

وتركزت جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على قضايا السلم والأمن في عدد من بؤر التوتر، أبرزها النزاعات المستمرة في السودان والصومال وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تداعيات الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية التي شهدتها عدة دول أفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ولا تزال 6 دول أفريقية معلقة العضوية في أنشطة الاتحاد، في ظل سعي المنظمة القارية لإيجاد مقاربات تعيد الاستقرار والشرعية الدستورية.

إلى جانب الملفات الأمنية، حضرت القضايا الاقتصادية والتنموية بقوة على طاولة النقاش، في محاولة لوضع تصورات مشتركة لمعالجة التحديات المرتبطة بالنمو، وتخفيف آثار الأزمات المتلاحقة التي أثقلت كاهل دول القارة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على أن شعار القمة لهذا العام، المتمحور حول المياه والصرف الصحي، يعكس أولوية إستراتيجية للقارة، داعيا إلى التعامل مع المياه باعتبارها موردا مشتركا يجب الحفاظ عليه، لا سيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأكد أن هذا المورد الحيوي يمكن أن يشكل جسرا للتقارب والمصالحة بين الدول والشعوب الأفريقية، بدلا من أن يكون سببا للنزاعات.

وتعد اجتماعات وزراء الخارجية بمثابة المطبخ السياسي للاتحاد الأفريقي، حيث تصاغ التفاهمات وتناقش المشاريع والقرارات التي سترفع لاحقا إلى القادة الأفارقة لاعتمادها خلال القمة المرتقبة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في بلورة مواقف موحدة إزاء القضايا الساخنة، تمهيدا لقرارات تعكس تطلعات القارة إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز التنمية، وتكريس العمل الأفريقي المشترك.